Elon Musk bu sefer şekerleme işine giriyor

I’m starting a candy company & it’s going to be amazing

— Elon Musk (@elonmusk) 5 Mayıs 2018

Can Hakman

Elektrikli otomobil firması’nın kötü günler yaşamasına rağmenhala umutlu görünüyor. Tesla, geçtiğimiz günlerde finansal olarak en kötü dönemini yaşadığını açıklamıştı,içinde durumlar pek iç açıcı değil. Ancak finansal işlerde farklı fikirleriyle öne çıkan Elon Musk, yine ilginç bir yöntem deneyeceğe benziyor.Ünlü girişimci daha öncesindeisimli tünel açma şirketini finansal darboğazdan kurtarmak için şapka ve alev silahı satmıştı. Bu girişimlerini de Twitter üzerinden duyurmuştu. Dün akşamda attığı tweet ile şekerleme işine gireceğini açıkladı.“Bir şekerleme şirketi açacağım ve harika olacak.”"Süper ciddiyim"