Elon Musk, 'Düz Dünya Teorisyenleri'ni susturdu

Tesla
, SpaceX
ve Neuralink
şirketlerinin patronu ve dünyanın en zengin 53. insanı olan Elon Musk
; önceki gün SpaceX
tarafından geliştirilen Falcon Heavy
roketini uzaya fırlatmayı başardı.
Bugüne dek uzaya çıkan roketlerin aksine Falcon Heavy
, “Sparman
” adındaki cansız mankenin sürücü koltuğuna oturduğu bir Tesla Roadster
spor aracını gökyüzüne taşıdı. Uzaya çıkan Roadster
, dünya ile Mars
arasında bir yerlerde milyarlarca yıl boyunda gezinip duracak. Elon Musk tarafından paylaşılan fotoğraf, dünyanın gerçekten düz olduğunu düşünen ve ciddi ciddi bu fikri yaymaya çalışan insanları derin bir suskunluğa sevk etti.
DÜNYANIN DÜZ OLDUĞUNA İNANIYORLAR
ABD merkezli "Düz Dünya Topluluğu"
, dünyanın yuvarlak değil de düz olduğunu düşünen kişilerden oluşuyor. Elon Musk
, uzaydan elde edilen görüntülerle bir kez daha yuvarlak olduğu ispatlanan dünyanın fotoğrafları karşısında sesini çıkartamayan bu toplulukla daha önce de alay etmişti. Twitter
hesabından yaptığı paylaşımda “Düz dünya topluluğu var da, neden bir düz Mars
topluluğu yok?” diye soran Musk’a Düz Dünya Topluluğu
“Merhaba Elon, soru için teşekkürler. Ancak dünyanın aksine Mars
’ın düz olduğu gözlemleniyor” cevabını vermişti.
Başarıyla gerçekleştirilen ve tüm dünya genelinde canlı izlenen uçuşun ardından Twitter
kullanıcıları, Düz Dünya Topluluğu
'nu ti'te alarak Musk’ın attığı tweetleri binlerce kez paylaştı.
Nazlı Erdol