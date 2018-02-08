Elon Musk, 'Düz Dünya Teorisyenleri'ni susturdu

DÜNYANIN DÜZ OLDUĞUNA İNANIYORLAR

Nazlı Erdol

veşirketlerinin patronu ve dünyanın en zengin 53. insanı olan; önceki güntarafından geliştirilenroketini uzaya fırlatmayı başardı.Bugüne dek uzaya çıkan roketlerin aksine, “” adındaki cansız mankenin sürücü koltuğuna oturduğu birspor aracını gökyüzüne taşıdı. Uzaya çıkan, dünya ilearasında bir yerlerde milyarlarca yıl boyunda gezinip duracak. Elon Musk tarafından paylaşılan fotoğraf, dünyanın gerçekten düz olduğunu düşünen ve ciddi ciddi bu fikri yaymaya çalışan insanları derin bir suskunluğa sevk etti.ABD merkezli, dünyanın yuvarlak değil de düz olduğunu düşünen kişilerden oluşuyor., uzaydan elde edilen görüntülerle bir kez daha yuvarlak olduğu ispatlanan dünyanın fotoğrafları karşısında sesini çıkartamayan bu toplulukla daha önce de alay etmişti.hesabından yaptığı paylaşımda “Düz dünya topluluğu var da, neden bir düztopluluğu yok?” diye soran Musk’a“Merhaba Elon, soru için teşekkürler. Ancak dünyanın aksine’ın düz olduğu gözlemleniyor” cevabını vermişti.Başarıyla gerçekleştirilen ve tüm dünya genelinde canlı izlenen uçuşun ardındankullanıcıları,'nu ti'te alarak Musk’ın attığı tweetleri binlerce kez paylaştı.