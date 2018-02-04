Elon Musk'ın alev silahı yok sattı!

Adem Özdoğan

2018’in en dikkat çekici ürünlerinden “Elon Musk’ın alev silahı” şimdiden tükendi bile. Elon Musk’ın ilginç biri olduğunu, ama bir yandan da çok iyi bir girişimci olduğunu kabul etmek gerekli. Tesla ile harika işlere imza atan Musk, özellikle son yıllarda yeniden kullanılabilir SpaceX uzay roketleri ve uzay turizmine yönelik yaptığı çalışmalarla da beğeni toplamıştı. Son döneme baktığımızda ise Musk, sahibi olduğu Boring Company’nin (Sıkıcı Şirket) hazırladığı alev silahıyla gündemde.“Alev silahı da ne alaka?” diye sormayın bile, zira tanesi 500 dolar olan bu ürünler de çoktan tükendi bile. Bu da 7.5 milyon dolarlık bir kazanç demek. Musk, bu silahı ilk kez görücüye çıkardığında herkes şaka sanmıştı, ama görünüşe göre oldukça gerçek. Bu arada ürünün yasalar gereği çok kısıtlı bir alev püskürtme limiti olduğunu, hatta kullanılabilecek bir ürün olmadığını da belirtelim. Yine de Musk’ın binlerce hayranı için bu bir sorun olmamış.Bu arada ürünün sipariş verildiği sitede eğer 30 dolar ek ödeme yapılırsa bir de yangın söndürücü tüpün gönderileceği belirtilmişti.The Boring Company’nin asıl kuruluş amacı ise, şehirlerdeki ulaşım yöntemlerine yeni düzenlemeler getirerek “ağır trafik” faktörünü ortadan kaldırabilmek.