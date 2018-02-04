İş Dünyası Otomobil Perakende Günleri Sigorta Bilim & Teknoloji Emlak Para Durumu Yerel Zincirler Buluşuyor Kentler Zirvesi

Elon Musk'ın alev silahı yok sattı!

Elon Musk’ın alev silahı için maalesef geç kaldınız. Evet, hepsi çoktan tükendi bile. Musk, şu an para saymakla meşgul. Toplam elde edilen gelir ise…

Elon Musk'ın alev silahı yok sattı!
2018’in en dikkat çekici ürünlerinden “Elon Musk’ın alev silahı” şimdiden tükendi bile. Elon Musk’ın ilginç biri olduğunu, ama bir yandan da çok iyi bir girişimci olduğunu kabul etmek gerekli. Tesla ile harika işlere imza atan Musk, özellikle son yıllarda yeniden kullanılabilir SpaceX uzay roketleri ve uzay turizmine yönelik yaptığı çalışmalarla da beğeni toplamıştı. Son döneme baktığımızda ise Musk, sahibi olduğu Boring Company’nin (Sıkıcı Şirket) hazırladığı alev silahıyla gündemde.

“Alev silahı da ne alaka?” diye sormayın bile, zira tanesi 500 dolar olan bu ürünler de çoktan tükendi bile. Bu da 7.5 milyon dolarlık bir kazanç demek. Musk, bu silahı ilk kez görücüye çıkardığında herkes şaka sanmıştı, ama görünüşe göre oldukça gerçek. Bu arada ürünün yasalar gereği çok kısıtlı bir alev püskürtme limiti olduğunu, hatta kullanılabilecek bir ürün olmadığını da belirtelim. Yine de Musk’ın binlerce hayranı için bu bir sorun olmamış.

Bu arada ürünün sipariş verildiği sitede eğer 30 dolar ek ödeme yapılırsa bir de yangın söndürücü tüpün gönderileceği belirtilmişti.

The Boring Company’nin asıl kuruluş amacı ise, şehirlerdeki ulaşım yöntemlerine yeni düzenlemeler getirerek “ağır trafik” faktörünü ortadan kaldırabilmek.


PS PLUS ŞUBAT OYUNLARI AÇIKLANDI



SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Nintendo Switch ne kadar sattı?

Nintendo Switch ne kadar sattı?
Samsung, Intel’i geride bıraktı!

Samsung, Intel’i geride bıraktı!
Mario Kart Tour akıllı telefonlar için duyuruldu

Mario Kart Tour akıllı telefonlar için duyuruldu
Türkiye geç de olsa oyun fuarına kavuştu

Türkiye geç de olsa oyun fuarına kavuştu
Çin uzaya deprem izleme uydusu gönderdi

Çin uzaya deprem izleme uydusu gönderdi
YouTube Go nedir? İnternetsiz nasıl izlenir?

YouTube Go nedir? İnternetsiz nasıl izlenir?
Land Rover'ın 2 yıldır üzerinde çalıştığı akıllı telefonu görücüye çıktı

Land Rover'ın 2 yıldır üzerinde çalıştığı akıllı telefonu görücüye çıktı
Alcatel IDOL 5 inceleme altında

Alcatel IDOL 5 inceleme altında
Xiaomi Mi Mix 2s ile gövde gösterisi yapacak!

Xiaomi Mi Mix 2s ile gövde gösterisi yapacak!
Huawei P20 Lite ortaya çıktı

Huawei P20 Lite ortaya çıktı
Vivo'dan 10 GB RAM’li telefon

Vivo'dan 10 GB RAM’li telefon