Elon Musk'ın gönderdiği uydu infilak etti!

ABD
istihbaratının, ünlü girişimci Elon Musk
'ın kurucusu ve CEO'
su olduğu SpaceX
şirketiyle birlikte uzaya gönderdiği uydunun fırlatmadan sonra infilak
ettiği belirtildi. Wall Street Journal
gazetesi, hükümet yetkililerine dayandırdığı haberinde denemenin başarısız olduğunu belirtirken, milyarlarca dolar zarar edildiğini yazdı.
MİSYONU İSTİHBARATMIŞ
Gazete
ayrıca uydunun gönderiliş amacının istihbarat
toplamak olduğunu yazdı. Uydunun görevi konusunda resmi açıklama yapılmayınca uydunun, Dünya
'ya çarpmasından endişe edilen bir gezegeni durdurmak için gönderildiğini iddia eden komplo teorileri bile ortaya atılmıştı.
HAVADA İNFİLAK ETTİ
NBC'nin iki ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Pazar günü Florida
'dan fırlatılan gizli istihbarat uydusu, yörüngeye ulaşamadı. Falcon 9
roketten ayrılmakta başarısız olduğu düşünülen uydunun, parçalara ayrıldığı ya da denize düştüğü değerlendiriliyor.
ZUMA NE DEMEK?
Kimliğini açıklamayan bir ABD'li yetkili, uydu projesinin tamamen kayıp haline dönüştüğünü söyledi. Northrop Grumman
şirketinin inşa ettiği multi milyarlık uyduya Zuma
ismi verilmiş ve uydunun fırlatılması için SpaceX
'in Falcon 9
roketi kullanılmıştı. Zuma
adı bir California sahilinden geliyor.
Roket, Florida Cape Canaveral Üssü
'nde, yorumcunun "Üç, iki, bir, ateşle ve kalkış" anonsuyla havalanmıştı. Falcon 9, daha önce Mayıs 2017'de ilk kez ABD
ordusu için kullanılmıştı.
Nazlı Erdol