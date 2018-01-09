Elon Musk'ın gönderdiği uydu infilak etti!

MİSYONU İSTİHBARATMIŞ

HAVADA İNFİLAK ETTİ

ZUMA NE DEMEK?

Nazlı Erdol

istihbaratının, ünlü girişimci'ın kurucusu vesu olduğuşirketiyle birlikte uzaya gönderdiği uydunun fırlatmadan sonraettiği belirtildi.gazetesi, hükümet yetkililerine dayandırdığı haberinde denemenin başarısız olduğunu belirtirken, milyarlarca dolar zarar edildiğini yazdı.ayrıca uydunun gönderiliş amacınıntoplamak olduğunu yazdı. Uydunun görevi konusunda resmi açıklama yapılmayınca uydunun,'ya çarpmasından endişe edilen bir gezegeni durdurmak için gönderildiğini iddia eden komplo teorileri bile ortaya atılmıştı.NBC'nin iki ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Pazar günü'dan fırlatılan gizli istihbarat uydusu, yörüngeye ulaşamadı.roketten ayrılmakta başarısız olduğu düşünülen uydunun, parçalara ayrıldığı ya da denize düştüğü değerlendiriliyor.Kimliğini açıklamayan bir ABD'li yetkili, uydu projesinin tamamen kayıp haline dönüştüğünü söyledi.şirketinin inşa ettiği multi milyarlık uyduyaismi verilmiş ve uydunun fırlatılması için'inroketi kullanılmıştı.adı bir California sahilinden geliyor.Roket,'nde, yorumcunun "Üç, iki, bir, ateşle ve kalkış" anonsuyla havalanmıştı. Falcon 9, daha önce Mayıs 2017'de ilk kezordusu için kullanılmıştı.