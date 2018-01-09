Elon Musk'ın şirketi SpaceX'ten uzaya sır roket

ROKETİN NE TAŞIDIĞI BİLİNMİYOR

ABD İÇİN YÜKLENDİĞİ İDDİASI

PENTAGON VE SPACEX SORULARI YANITSIZ BIRAKTI

Mine Bozkurt

Uzay aracı ve roket üreticisişirketi, pazar günü ABD adınaroketi fırlattı ancak 'Zuma' olarak bilinen uzay misyonunun amacı ve rokette ne olduğu sır gibi saklanıyor.Roketteki yükün nereye taşındığı da açıklanmıyor.BBC Türkçe'de yer alan habere göre uzay aracının kasım ayında fırlatılması bekleniyordu ama roketin içindeki malzemelerin korunması amacıylain, kaplama ve ön kısmıyla ilgili olası sorunları daha ayrıntılı inceleyebilmesi için ateşleme ertelendi.Ancak, roket içinde özel koruma gerektirecek ne bulunduğu hâlâ bir sır. Roket,nde, yorumcunun "Üç, iki, bir, ateşle ve kalkış" anonsuyla havalandı.Fransız haber ajansı AFP'ye göre roketin içindeki malzemeleri hazırlayan savunma ve uzay teknolojileri şirketi, malzemenin ABD için yüklendiğini ve alçak yörüngeye iletileceğini söyledi, roketin misyonuyla ilgili ise ayrıntı vermedi.Elon Musk'un sahibi olduğu SpaceX ile ABD Savunma Bakanlığı () da konuyla ilgili soruları yanıtsız bıraktı. SpaceX, daha önce de ulusal güvenlik amaçlı misyonlarda uzaya roketler göndermişti.Şirket, Mayıs 2017'de ABD Ulusal Keşif Ofisi için uzaya bir casus uydu fırlattı. Eylül ayında da ABD Hava Kuvvetleri için X-37B uzay aracı gönderdi.uzay aracının roketten fırlatıldıktan sonra uzaya gönderildiği anı internet sitesinden canlı yayınlamadı. Ama kaplamaların ve roketin içeriğinin yerleştirildiğini teyit edip roketin alçak yörüngeye doğru ilerlediğini söyledi.