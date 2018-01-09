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Elon Musk'ın şirketi SpaceX'ten uzaya sır roket

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX, geçtiğimiz pazar günü uzaya bir roket daha gönderdi. Ancak bu kez diğerlerinden farklı olarak roketin nereye ne taşıdığına dair bir bilgi verilmedi
 

Elon Musk'ın şirketi SpaceX'ten uzaya sır roket
Uzay aracı ve roket üreticisi SpaceX şirketi, pazar günü ABD adına Falcon 9 roketi fırlattı ancak 'Zuma' olarak bilinen uzay misyonunun amacı ve rokette ne olduğu sır gibi saklanıyor.

Roketteki yükün nereye taşındığı da açıklanmıyor.

ROKETİN NE TAŞIDIĞI BİLİNMİYOR


BBC Türkçe'de yer alan habere göre uzay aracının kasım ayında fırlatılması bekleniyordu ama roketin içindeki malzemelerin korunması amacıyla SpaceX'in, kaplama ve ön kısmıyla ilgili olası sorunları daha ayrıntılı inceleyebilmesi için ateşleme ertelendi.

Ancak, roket içinde özel koruma gerektirecek ne bulunduğu hâlâ bir sır. Roket, Florida Cape Canaveral Üssü'nde, yorumcunun "Üç, iki, bir, ateşle ve kalkış" anonsuyla havalandı.

ABD İÇİN YÜKLENDİĞİ İDDİASI


Fransız haber ajansı AFP'ye göre roketin içindeki malzemeleri hazırlayan savunma ve uzay teknolojileri şirketi Northrup Grumman, malzemenin ABD için yüklendiğini ve alçak yörüngeye iletileceğini söyledi, roketin misyonuyla ilgili ise ayrıntı vermedi.

PENTAGON VE SPACEX SORULARI YANITSIZ BIRAKTI


Elon Musk'un sahibi olduğu SpaceX ile ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) da konuyla ilgili soruları yanıtsız bıraktı. SpaceX, daha önce de ulusal güvenlik amaçlı misyonlarda uzaya roketler göndermişti.

Şirket, Mayıs 2017'de ABD Ulusal Keşif Ofisi için uzaya bir casus uydu fırlattı. Eylül ayında da ABD Hava Kuvvetleri için X-37B uzay aracı gönderdi.

SpaceX, Zuma uzay aracının roketten fırlatıldıktan sonra uzaya gönderildiği anı internet sitesinden canlı yayınlamadı. Ama kaplamaların ve roketin içeriğinin yerleştirildiğini teyit edip roketin alçak yörüngeye doğru ilerlediğini söyledi.
 


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