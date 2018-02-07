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Elon Musk'ın Tesla otomobili Mars yolunda (Elon Musk kimdir)

Elon Musk'ın sahibi olduğu Amerika merkezli uydu taşımacılığı şirketi SpaceX ve elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın Mars roketi Falcon Heavy uzaya fırlatıldı. Musk'ın Tesla spor arabasının da Mars yörüngesine gönderildiği fırlatma işleminin ardından roketten ayrılan kapsül yeniden kullanılmak üzere Dünya'ya döndü. Roket ise bir süre Dünya yörüngesinde döndükten sonra Mars'a doğru yol almaya devam ediyor

07 Şubat 2018, Çarşamba 12:37
Elon Musk'ın Tesla otomobili Mars yolunda (Elon Musk kimdir)
ABD merkezli uzay aracı ve roket üreticisi SpaceX şirketinin ürettiği Falcon Heavy isimli roket, dev firmanın sahibi Elon Musk'ın elektrikli Tesla spor arabasını da uzaya götürdü. Kırmızı spor arabanın sürücü koltuğuna, astronot giysileri giyen bir cansız manken oturtuldu. 



Elon Musk, roketle birlikte yollanan spor arabanın Mars'ın yörüngesine yerleştirileceğini, aracın müzik setinde ise David Bowie'nin Space Oddity şarkısının çalacağını söyledi.






Tesla, Mars yolunda önce Dünya yörgüngesine oturdu. O anlardan bir fotoğraf...

 

Kırmızı araba, bir süre Dünya yörgüngesinde kaldıktan sonra yeni bir ateşlemeyle Mars yörgüngesine doğru yola çıktı. 



Elon Musk gazetecilere açıklamasında "Araba dünyadan 400 milyon kilometre uzağa gidecek ve saniyede 11 kilometre yapıyor olacak. Yörüngede bir kaç yüz milyon hatta milyarca yıl kalacağını tahmin ediyoruz" dedi


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Uzmanlar, ilk defa bir hükümet yerine özel bir şirket tarafından yıllarca uzaya yük taşıyan Falcon 9 roketinin turbo şarjlı versiyonunun piyasaya sürülmesi ile uzay uçuşunda önemli bir kilometre taşı konulduğuna dikkat çekiyorlar.


Elon Musk, Instagram'daki paylaşımında, uzaya gönderilen otomobilin devre panelindeki 'Made on Earth by humans' (İnsanlar tarafında Dünya'da üretilmiştir) yazısını gösterdi

ABD'nin 45 yıl önce gerçekleştirdiği aya giden ilk insanlı uçuştan bu yana ilk kez bu büyüklükte ve güçte bir roket uzaya gönderildi.





 

"ARABA DÜNYADAN 400 MİLYON KM UZAĞA GİDECEK"


Elon Musk gazetecilere açıklamasında "Araba dünyadan 400 milyon kilometre uzağa gidecek ve saniyede 11 kilometre yapıyor olacak. Yörüngede bir kaç yüz milyon hatta milyarca yıl kalacağını tahmin ediyoruz" demişti.
Musk araca takılmış kameralardan "inanılmaz görüntüler" elde edeceklerini de vaadetmişti.


 

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