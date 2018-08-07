Elon Musk, Tesla hissedarlarına seslendi!

Amerikan elektrikli otomobil üreticisi Tesla, yılın ikinci çeyrek döneminde 40 binden fazla otomobili müşterilerine teslim etti.

Bunlardan 18 bininin ise Tesla Model 3 olduğu biliniyor. Üretim tesislerindeki hızlanan Model 3 çıkışları ve beraberinde gerçekleşen teslimatlar şirkete beklediğinden daha yüksek bir gelir sağladı.

NAKİT SIKINTISI

Tabii bu durumda şirket CEO’su Elon Musk’ın payı büyük. Son dönemde sık sık duran üretim ve akabinde geciken teslimatlar nedeniyle büyük bir nakit akış sıkıntısı çeken Musk, çalışan sayısını azaltmak ve sermaye harcamalarını düşürmek gibi birçok önlemle şirketi düze çıkarmayı başardı. Aylardır fabrikada sabahlayan Musk, sonunda üretimdeki istikrar sorununu çözdü ve haftalık Model 3 üretimi 5.000’i aştı.

OTOMOBİLİ ÜRETMEK 15 YIL SÜRDÜ

Böylelikle yatırımcıların şirkete bakışı değişti, hızlanan teslimatlar müşterilerin markaya olan güvenini arttırdı ve şirket hisseleri borsada değer kazandı. ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisinin kurucu ortaklarından ve aynı zamanda CEO’luk görevinde olan Elon Musk, hissedarlara yazdığı bir mektupta şirketin bu yıl kâra geçeceği sözünü verdi. Musk mektubunda “İlk hedefimiz olan son derece kârlı, uygun fiyatlı ve uzun menzilli bir elektrikli otomobili üretmek tam 15 yıl sürdü. 2018’in ikinci yarısında, tarihimizde ilk kez sürdürülebilir bir kâr elde etmeyi hem de pozitif nakit akışı yaratmayı bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

ÜRETİM HEDEFİ

2018’in ikinci çeyreğinde 4 milyar dolar gelir elden eden ABD merkezli şirket, bu rakamın geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %43’lük bir artış anlamına geldiğini açıkladı. Şirketin yakaladığı bu kârlılığı sürdürebilmenin üretim rakamlarından geçtiğini çok iyi bilen Elon Musk, yılın üçüncü çeyreğinde 50 binden fazla otomobil teslim etmeye hazır olduklarını açıkladı. Musk, haftalık Model 3 üretiminin 10 bine çıkarılmasının oldukça uzun vadeli bir hedef olduğunun farkında. Bu nedenle ilk etapta haftalık Model 3 üretim hedefini Ağustos ayı sonunda 6 bin olarak belirledi.



