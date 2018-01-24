Elon Musk Tesla ile ilgili 10 yıllık planını açıkladı

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla
10 yıllık hedeflerini konu alan uzun soluklu planını açıkladı. Bu plana göre, Tesla
'nın hedefi ise 59,1 milyar dolar seviyesindeki piyasa değerini 650 milyar dolara taşımak olacak.
Palo Alto
merkezli otomotiv devinin piyasa değeri 59,1 milyar dolar olarak bildiriliyor. Tesla
, kısa vadede şirketin piyasa değerinin 100 milyar dolara ulaşmasını, ikinci aşamada ise bu rakamın 150 milyar doları bulmasını hedefliyor.
Elon Musk
açıklanan plana göre, bu hedef gerçek olana kadar maaş ve tazminat almayacak.
ELON MUSK KİMDİR?
Güney Afrika asıllı ABD'li mucit ve girişimci olan Elon Musk
Kanadalı bir anne Haldeman ve Güney Afrikalı bir baba Errol’un oğlu olarak dünyaya geldi.
Elon Musk
kendi kendine yazılım programlayıp kodlamayı öğrendi ve 12 yaşındayken kendi yazdığı Blastar
isimli oyunu tasarladı ve daha sonra bu oyunu o zamanın parası ile 500 dolara satarak bilişim sektöründeki ilk parasını kazandı.
1992'de, Kingston, Ontario’daki Queen’s University
’de iki yıl eğitim aldıktan sonra ABD'nin önde gelen üniversitelerinden birisi olarak kabul gören University of Pennsylvania
’da işletme ve fizik okumak için Kanada
’dan ayrıldı.
Bu üniversiteden ekonomi alanında lisans diploması alan Musk, fizik alanında da yan dal diplomasının sahibi oldu.
Kardeşi Kimbal Musk
’la beraber yeni organizasyonlar için bir çevrimiçi içerik yayınlama yazılımı olan Zip2 projesini hayata geçiren Musk,1999 yılında bu girişimi 307 milyon dolar nakit ve 34 milyon dolar hisse senedi karşılığında AltaVista'ya sattı.
Aynı yılın Mart ayında çevrimiçi finans ve ödeme servisi olan X.com’un ortak kuruculuğunu yaptı ve ilerleyen aylarda PayPal'i oluşturdu
2002 yılında bu girişimini ise 1.5 milyar dolara online alışveriş devi eBay'e sattı.
Musk belki de adını en çok duymamıza vesile olan şirketi SpaceX
'i 2002 yılında kurdu. Musk uzay araştırmaları yapan şirketin CEO’su ve CTO’su olarak görevine devam ediyor.
SpaceX ISS
'ye bir araç gönderen ve yanaştıran ilk ticari şirket olarak tarihe geçti. SpaceX ISS
'ye bir araç gönderen ve yanaştıran ilk ticari şirket olarak tarihe geçti.
Can Hakman