Elon Musk Tesla ile ilgili 10 yıllık planını açıkladı



ELON MUSK KİMDİR?

Can Hakman

Elektrikli otomobil üreticisi10 yıllık hedeflerini konu alan uzun soluklu planını açıkladı. Bu plana göre,'nın hedefi ise 59,1 milyar dolar seviyesindeki piyasa değerini 650 milyar dolara taşımak olacak.merkezli otomotiv devinin piyasa değeri 59,1 milyar dolar olarak bildiriliyor., kısa vadede şirketin piyasa değerinin 100 milyar dolara ulaşmasını, ikinci aşamada ise bu rakamın 150 milyar doları bulmasını hedefliyor.açıklanan plana göre, bu hedef gerçek olana kadar maaş ve tazminat almayacak.Güney Afrika asıllı ABD'li mucit ve girişimci olanKanadalı bir anne Haldeman ve Güney Afrikalı bir baba Errol’un oğlu olarak dünyaya geldi.kendi kendine yazılım programlayıp kodlamayı öğrendi ve 12 yaşındayken kendi yazdığıisimli oyunu tasarladı ve daha sonra bu oyunu o zamanın parası ile 500 dolara satarak bilişim sektöründeki ilk parasını kazandı.1992'de, Kingston, Ontario’daki’de iki yıl eğitim aldıktan sonra ABD'nin önde gelen üniversitelerinden birisi olarak kabul gören’da işletme ve fizik okumak için’dan ayrıldı.Bu üniversiteden ekonomi alanında lisans diploması alan Musk, fizik alanında da yan dal diplomasının sahibi oldu.Kardeşi’la beraber yeni organizasyonlar için bir çevrimiçi içerik yayınlama yazılımı olan Zip2 projesini hayata geçiren Musk,1999 yılında bu girişimi 307 milyon dolar nakit ve 34 milyon dolar hisse senedi karşılığında AltaVista'ya sattı.Aynı yılın Mart ayında çevrimiçi finans ve ödeme servisi olan X.com’un ortak kuruculuğunu yaptı ve ilerleyen aylarda PayPal'i oluşturdu2002 yılında bu girişimini ise 1.5 milyar dolara online alışveriş devi eBay'e sattı.Musk belki de adını en çok duymamıza vesile olan şirketi'i 2002 yılında kurdu. Musk uzay araştırmaları yapan şirketin CEO’su ve CTO’su olarak görevine devam ediyor.'ye bir araç gönderen ve yanaştıran ilk ticari şirket olarak tarihe geçti.'ye bir araç gönderen ve yanaştıran ilk ticari şirket olarak tarihe geçti.