Elon Musk, The Boring Company tünelini tamamladı!

Elon Musk'ın sahibi olduğu The Boring Company, bir süredir şehirlerin altını kazmak için yerel yöneticilerden izin almaya çalışıyordu. İlk proje için onay alan firma, 2016'nın aralık ayında Los Angeles'da çalışmalarına başladı. Musk, dün itibariyle ilk tünelin tamamlandığını Instagram hesabından duyurdu.

TRAFİK DERDİNE SON VERECEK

Musk'ın trafikten sıkılarak karar verdiği bu projede araçlar kırmızı ışığa takıldığında bir asansör sistemi sayesinde aşağıda yer alan tünele indiriliyor ve bu tüneldeki raylı sistemle saatte 200 km hızla seyahat gerçekleşiyor. Böylece vatandaşlar trafik sıkışıklığı yaşamadığı gibi, yukarıya kıyasla çok daha hızlı bir şekilde yolcuğunu tamamlıyor. The Boring Company tünellerinin çalışma mantığını görmek için aşağıdaki videoya göz atabilirsiniz.