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Elton John konserde hayranına küfür etti

Konser esnasında sahneye davet ettiği hayranlarından birinin kendisine fazla yakın durarak dokunmaya çalışmasına öfkelenen Elton John, hayranına küfür ederek sahneyi terk etti
 

Elton John konserde hayranına küfür etti
Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Elton John, Las Vegas’taki konserinde sahneyi terk etti.

70 yaşındaki şarkıcının sahnede kendisine dokunmaya çalışan hayranına küfür ettiği öğrenildi.

Saturday Night's Alright For Fighting adlı şarkısını söylemeden önce sahneye izleyicilerini çağıran şarkıcının, bu kişiler arasından birinin piyano çalarken kendisine dokunmaya çalışması sonucu öfkelendiği görüldü.

ÖNCE SAHNEYİ TERK ETTİ SONRA DÖNDÜ


Hayranına, dokunmaya devam ederse sahneyi terk edeceğini söyleyen John’un, hayranının ısrarlı davranışları sonucu küfür ederek öfkeyle sahneyi terk ettiği belirtildi.

Ünlü sanatçının, şarkısını yarıda bırakarak sahneyi terk etmesinin ardından, ısrarlı hayranının konser alanı dışına çıkarıldığı öğrenildi.

John, daha sonra konserine kaldığı yerden devam etti.


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