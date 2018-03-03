Elton John konserde hayranına küfür etti

ÖNCE SAHNEYİ TERK ETTİ SONRA DÖNDÜ

Mine Bozkurt

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı’taki konserinde sahneyi terk etti.70 yaşındaki şarkıcının sahnede kendisine dokunmaya çalışan hayranına küfür ettiği öğrenildi.adlı şarkısını söylemeden önce sahneye izleyicilerini çağıran şarkıcının, bu kişiler arasından birinin piyano çalarken kendisine dokunmaya çalışması sonucu öfkelendiği görüldü.Hayranına, dokunmaya devam ederse sahneyi terk edeceğini söyleyen John’un, hayranının ısrarlı davranışları sonucu küfür ederek öfkeyle sahneyi terk ettiği belirtildi.Ünlü sanatçının, şarkısını yarıda bırakarak sahneyi terk etmesinin ardından, ısrarlı hayranının konser alanı dışına çıkarıldığı öğrenildi.John, daha sonra konserine kaldığı yerden devam etti.