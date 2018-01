Elvan Kızılay'dan Türkiye'nin ilk elektro - akustik keman projesi

Gizem Yetil

Klip, henüz müzikle, renklerle, Elvan'la karşılaşmamış bir pandomimcinin uyanışıyla başlıyor. Merakla, fakat bilmediği bir yerde oluşunun yarattığı korkuyla karışık müziği takip ediyor. Elvan'ın dünyasında dansçılar, müzisyenler herkes mutlu, her yer rengarenk. Ve bu renkli dünyada bir de pembe keman var.Pandomim, müziği takip ederken ateş dansçısına (belki de korkularının yarattığı cehenneme) varıyor. Korkularını bir yana bırakıp, müziğe ulaştığındaysa, Elvan onu görüyor ve muzipçe yaklaşarak yanağına bir kalp konduruyor.Niyeti izleyen herkesin yüzünü güldürmek...Evet ve bu çok heyecan verici tabii ki de. Dünyada ve Türkiye'de çok fazla elektro ve akustik projeler var ancak elektro - akustik ilk yapılan iş olacak. Ben de çok heyecanlıyım.Haklısın. Hatta keman deyince insanların aklına "Keman çalan verem olur" ifadesi bile geliyor. Ancak her enstrüman için çok hüzünlü ve hareketli parçaların icrası söz konusu. Bizim de aslında çok hüzünlü bir parçamız var. Değerli Hocam'nın bir bestesi.Ben normal hayatımda da çok renkli bir insanım. İsmimin anlamı da renkler demek. Her sahnemde farklı renk kıyafet seçmeye çalışıyorum. Renkli olmayı gerçekten seviyorum. Klibimde de heyecanlı ve renkli bir parçayla tüm renkleri barındırmak istediğim.Çok ilginç bir andı klip çekiminin bitmesine yakın arkadaşlarım 'ilk giydiğin beyaz elbiseyi giyin' dediler. Hangi planın çekileceğini anlamadım. Normalde her şey sıralı. Uçarak giyindim geldim, bakıyorum Poyraz yok ortada. Ardından beni çekim alanına aldılar ve sürekli yürümemi söylüyorlar. Kendi kendime yürüyorum dönüyorum arkamı dönüyorum ama kafamda deli sorular.Ardından döndüğümde Poyraz takım elbiseyle karşımda duruyordu. İlk aklımda oluşan soru 'Aaa nasıl bir plan çekeceğiz acaba?'. Sonra cebinden yüzüğü çıkarttı. Büyük şok yaşadım. Kameranın yanında yaklaşık 30 kişi herkes bana bakıyordu. Çok acayip bir duyguydu. Baş başa olsak belki bu kadar şaşırıp heyecanlanmayacaktım.Yüzüğü parmağıma taktı kafamı kaldırdığımda herkes ağlıyordu.Bir var olma çabası var. Ama bunu alışılanın aksine yani birilerinin üzerine basarak ya da birilerini karalayarak değil. 'Şunu yaptım daha ne yapabilirim?', 'Bunu yaptım üzerine ne katabilirim?' diye mücadele etmeyi seçtim.Ben müzisyen bir ailenin çocuğum. 3 kardeşiz ağabeyim ablam ve ben. Ağabeyine hayran bir kız çocuğuyum. Ağabeyim bana yaş olarak daha yakın olan ve onunla güzel bir ilişkimiz var . O da keman sanatçısı. Çok küçükken evde sürekli keman çalışılıyor ve ağabeyime inanılmaz özeniyordum. 'Ben de keman çalacağım' diye diretiyorum. Onun üzerine babam bana çok küçük bir keman aldı. İlk elime aldığımda gacur gucur sesler çıkartmaya çalıştım hızlı hızlı ses çıkartmaya çalışıyorum. Annem 'ne yapıyorsun' dediğinde 'ağabeyim gibi keman çalacağım' tek derdim bu! Sonra baktılar olacak gibi değil ağabeyimle keman derslerine başladım. Daha sonra konservatuvara başladım.Aslında yapabildiğimin en sonuna kadar gitmek derdim. Sonuçta gelişmek hiç bitmeyen bir şey. Çok eski bir söz vardır. 'Bir gün çalışmazsan sen anlarsın. 2 gün çalışmazsan ailen anlar. 3. gün çalışmazsan seyirci anlar.' Bu yüzden bizim o inovasyonu asla kaybetmememiz gerekiyor. Gücümün yettiği yere kadar devam etmeyi planlıyorum.11 Ocak'ta tüm dijital platformlarda yayınlandı.Yaptığım iş gereği düğünlerde çiftlerin ilk danslarına, çalarak eşlik ediyorum. Sürekli yeni çiftlerin bu çok özel anlarına şahit oluyorum. Onların arasındaki o iletişimi görmek gerçekten çok heyecan verici. Her seferinde daha mutlu oluyorum.Zor. Bu hayatta ve bu koşulda kadın olmak zor. Daha fazla emek gerektiriyor. Ama demek ki bu zorluklara göğüs gerebilmek için bu dönemde kadın olarak varolmuşum.Bir tane sözlü parçam var fakat solist olmayı düşünmüyorum. Genco Arı'nın konservatuvar yıllarını düşünerek bana yazdığı çok özel bir parça olduğu için eşiyle birlikte aylarca çabalarından sonra bana 'Elvan bunu sadece sen hissederek okuyabilirsin, sana hitap edildi.' dediler. Bunun üzerine kayda aldık. Fakat ne zaman çıkaracağımızı söylemem. Çünkü ben de bilmiyorum.