İş Dünyası Otomobil Perakende Günleri Sigorta Bilim & Teknoloji Emlak Para Durumu Yerel Zincirler Buluşuyor Kentler Zirvesi

Emekli adayına kredi rehberi

Hak ettiği halde SGK’ya borcu olduğu için emekli olamayan Bağkurlu’ya düşük faizli kredi geldi. Kredi verilirken sicil sorgusu yapılmayacak. İşte detayları

Emekli adayına kredi rehberi
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Ziraat Bankası arasında imzalanan protokol tüm şartları taşımasına rağmen prim borcu olduğu için emekli olamayanlar ya da borçlanma yaptığında emekli olabilecek sigortalılara emeklilik yolunu açtı. Önceki yıllarda da uygulanan sistem, hem düşük faizi hem de uzun vadesi ve geri ödeme kolaylığı ile bu durumdaki vatandaşlara büyük fırsat sunuyor.


KİMLER YARARLANACAK?


Emeklilik için yaş ve yıl şartını tamamlamış, ancak prim borcu olan Bağkurlu’lar (Kendi nam ve hesabına çalışan esnaf, sanatkâr). Emeklilik için yıl ve yaş şartını tamamlamış ancak eksik primi olup bunu borçlanma ile (doğum veya askerlik) kapatacak durumdaki sigortalılar. Dondurulmuş Bağkur sürelerini ihya ettiğinde emekli olabilecek sigortalılar. Çiftçiler için de bu hafta itibarıyla düzenleme yapılacak. Yani çiftçiler de prim borcunu krediyle kapatıp emekli olabilecek.SGK ile Ziraat Bankası arasında imzalanan protokole göre borç para aylık 1.28 faiz oranı ve 48 vade ile kredi olarak verilecek. Geri ödemeler emekli maaşından taksitle kesilecek. Kredi verilirken sicil sorgusu yapılmayacak. Emekliliği tamamlayan herkes krediden yararlanacak.


NASIL BAŞVURULACAK?


Sigortalılar başvurularını öncelikle Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüklerine yapacaklar. Buradan alacakları ‘sigorta prim borcunu peşin ödemeleri halinde emekli olabileceklerine’ ilişkin yazı ile birlikte Ziraat Bankası şubelerine müracaat edecekler. SGK’ya ödenecek parayla borç kapatılacak ve emekli maaşı bağlanacak.


BAŞVURU SÜRESİ VAR MI?


Protokol 3 ay için geçerli. Bu süre içinde başvuru yapmak gerekiyor. Krediden faydalanmak için başvurular 1 Mart’tan itibaren başlıyor. Son başvuru ise 31 Mayıs 2018. Bu sürenin iki defa uzatılma ihtimali var. Ancak uzatılmayı beklemeden başvurmakta fayda var.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Bağkur'dan emeklilik

Bağkur'dan emeklilik
TBM: Elektrikte kayıp kaçakla ilgili AİHM'e başvuru yolu açıldı

TBM: Elektrikte kayıp kaçakla ilgili AİHM'e başvuru yolu açıldı
Fırıncıydı girişimci oldu, ürünlerini 9 ülkeye ihraç ediyor

Fırıncıydı girişimci oldu, ürünlerini 9 ülkeye ihraç ediyor
Yerli muz fiyatı tavan yaptı

Yerli muz fiyatı tavan yaptı
DHMİ 'küresel marka' olacak

DHMİ 'küresel marka' olacak
Bankalarda 117 milyon lira unutuldu... Son tarih 15 Haziran!

Bankalarda 117 milyon lira unutuldu... Son tarih 15 Haziran!
Yargıtay'dan emsal karar! Bunu yapan patron yandı

Yargıtay'dan emsal karar! Bunu yapan patron yandı
2018 Taşerona kadro başvuru sonuçları ve sınav tarihleri burada

2018 Taşerona kadro başvuru sonuçları ve sınav tarihleri burada
Bamyanın fiyatı kırmızı eti 3'e katladı

Bamyanın fiyatı kırmızı eti 3'e katladı
Maaş hilesine yargı engeli

Maaş hilesine yargı engeli
Alışveriş sitesi setmoda kapandı

Alışveriş sitesi setmoda kapandı