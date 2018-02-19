Emekli adayına kredi rehberi



KİMLER YARARLANACAK?



NASIL BAŞVURULACAK?



BAŞVURU SÜRESİ VAR MI?

İdil Janet Demiray

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Ziraat Bankası arasında imzalanan protokol tüm şartları taşımasına rağmen prim borcu olduğu için emekli olamayanlar ya da borçlanma yaptığında emekli olabilecek sigortalılara emeklilik yolunu açtı. Önceki yıllarda da uygulanan sistem, hem düşük faizi hem de uzun vadesi ve geri ödeme kolaylığı ile bu durumdaki vatandaşlara büyük fırsat sunuyor.Emeklilik için yaş ve yıl şartını tamamlamış, ancak prim borcu olan Bağkurlu’lar (Kendi nam ve hesabına çalışan esnaf, sanatkâr). Emeklilik için yıl ve yaş şartını tamamlamış ancak eksik primi olup bunu borçlanma ile (doğum veya askerlik) kapatacak durumdaki sigortalılar. Dondurulmuş Bağkur sürelerini ihya ettiğinde emekli olabilecek sigortalılar. Çiftçiler için de bu hafta itibarıyla düzenleme yapılacak. Yani çiftçiler de prim borcunu krediyle kapatıp emekli olabilecek.SGK ile Ziraat Bankası arasında imzalanan protokole göre borç para aylık 1.28 faiz oranı ve 48 vade ile kredi olarak verilecek. Geri ödemeler emekli maaşından taksitle kesilecek. Kredi verilirken sicil sorgusu yapılmayacak. Emekliliği tamamlayan herkes krediden yararlanacak.Sigortalılar başvurularını öncelikle Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüklerine yapacaklar. Buradan alacakları ‘sigorta prim borcunu peşin ödemeleri halinde emekli olabileceklerine’ ilişkin yazı ile birlikte Ziraat Bankası şubelerine müracaat edecekler. SGK’ya ödenecek parayla borç kapatılacak ve emekli maaşı bağlanacak.Protokol 3 ay için geçerli. Bu süre içinde başvuru yapmak gerekiyor. Krediden faydalanmak için başvurular 1 Mart’tan itibaren başlıyor. Son başvuru ise 31 Mayıs 2018. Bu sürenin iki defa uzatılma ihtimali var. Ancak uzatılmayı beklemeden başvurmakta fayda var.