Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Çalışma Bakanı açıkladı!

Hükümet, geçan ay Bakanlar Kurulu sonrası emeklilere dini bayramlarda 1000'er liralık emekli ikramiyesi verileceğini açıklamış emekliler sevince boğulmuştu. Bu gelişmenin ardında emekliler ikramiyenin ne zaman yatacağını merak etmişti. Bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, net tarihi verdi.

EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Bağ-kur ve emekli sandığından emekli olanlar 7 Haziran'da, SSK emeklileri ise 8 Haziran'da ikramiyelerini alacak.

BAKAN'DAN AÇIKLAMA

A Haber kanalında konuşan Bakan Jülide Sarıeroğlu şunları söyledi:

SSK Bağkur ve emekli sandığından emekli olan vatandaşlarımız, SGK'dan emekli aylığı almanın yanı sıra farklı ödemeleri alan hak sahiplerimiz de var. Onları da ilgilendiren çok önemli bir müjdeydi. 1000 TL'lik ikramiye ödememiz olacak.

Haziran'ın ilk haftasında ödemeye yapacağımızı ifade etmiştik. 15 - 17 Haziran tarihleri arasında Ramazan bayramımız.

Bayram öncesinde vatandaşlarımızı daha da rahatlatmak adına, hem emekli maaşlarımızın ödemelerini hem ikramiyelerimiz de bir önceki hafta yapmaya karar verdik.

Bağkur ve emekli sandığı emeklilerimizin ikramiyelerini, 7 Haziran 2018'de ödeyeceğiz. SSK emeklilerimizin ikramiyelerini de 8 Haziran 2018 tarihinde ödeyeceğiz.

Emekli sandığı emeklilerimizin maaşları ayın 1 - 5 arasında, SSK Bağkur emekli maaşlarımızı da 11 12 13 Haziran tarihlerinde ödemelerini gerçekleştirmiş olacağız.



