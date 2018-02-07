Emekli Büyükelçi Nabi Şensoy hayatını kaybetti



NABİ ŞENSOY KİMDİR?

Can Hakman

Konak ilçesindeki evinde fenalaşan Şensoy, acil sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. AA'nın aktardığına göre, kalp krizi geçirdiği belirlenen Şensoy, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Nabi Şensoy, 25 Mayıs 1945'te İstanbul'da doğdu.İngiliz Erkek Lisesi ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunudur. 1969-1970 tarihleri arasında askerlik hizmetini tamamlamış ve 1970´de ETÜD Dairesi'nde Aday Meslek Memuru, III. Katip, II. Katip olarak görev yapmıştır.1972'de New York Başkonsolosluğu'nda Muavin Konsolos, Konsolos, 1975'te Karakas Büyükelçiliği'nde, Başkatib, 1977'de İkili Siyasi İşler Batı Dairesi'nde Şube Müdürü, 1979'da Havana Büyükelçiliği'nde, Müsteşar, 1980´de Washington Büyükelçiliği'nde Müsteşar, 1983'de Çok Taraflı Siyasi İşler Denizcilik-Havacılık Dairesi'nde Daire Başkan Yardımcısı ünvanıyla (Başbakan Danışmanlığı) görevini yürütmüştür. 1985'te Londra Başkonsolosluğu'nda Başkonsolos, 1988´de Çok Taraflı Uluslararası Sorunlar Genel Müdür Yardımcılığı'nda Elçi, Genel Müdür Yardımcısı ve aynı yıl Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü'nde Özel Kalem Müdürü olmuştur.1990'da İspanya Büyükelçisi olarak atanmıştır. 1995'de Siyaset Planlama Genel Müdürü, 1997'de Müsteşar yardımcısı olmuştur. 1998'de Rusya Federasyonu Büyükelçisi olarak atanmıştır. 2002'de Merkeze dönmüş ve Müsteşar Yardımcısı olmuştur. 2006 Ocak ayında ABD Büyükelçisi olarak atanmıştır. 25 Aralık 2009'da yerine Dışişleri Bakanlığı eski sözcüsü ve Türkiye'nin Tel Aviv eski Büyükelçisi Namık Tan atanmıştır.