Emekli derdine derman arıyor!



AÇLIK SINIRI 1615 TL



685 LİRAYA KADAR



SORUN ARTACAK



İNTİBAK RAHATLATIR



'KATKI PAYI ZORLUYOR'

DAHA ÇOK UCUZ EV

İdil Janet Demiray

Emekli maaşı hesabında üç ayrı dönem etkili. En yüksek maaş 2000 yılı öncesi emeklilere bağlandı. Bunu 2000-2008 arasındakiler izledi. En düşük aylık bağlama oranı Ekim 2008’den sonrası için uygulanıyor. Bugün için taban aylık (en düşük aylık) eş ve bakmakla zorunlu olduğu çocuğu olmayanlar için brüt asgari ücretin yüzde 35’i düzeyinde.Asgari ücretle çalışıp 2017’de emekli olana 622 liraya varan maaşlar bağlandı. Diğer deyişle; böyle bir emeklinin günlüğü sadece 20 lira!!! Bu yıl yapılan zamla maaşı ancak 710 lira olabilecek. Bu parayla hem kira ödeyip hem yaşamaya çalışan emekliler var. Ek iş yapmazsa yaşaması imkansız. TÜRK-İŞ’e göre; açlık sınırı 1615 lira.Maaşlar arasında uçurum da var. Sadece tabanı yani en düşük maaşı baz alalım: SSK’lı işçi 2000’den önce emekli olduysa taban aylığı son zamla 1569 liraya ulaştı. 2000-2008 arasında emekli olduysa 1231 lira oldu. Bugün emekli olanlarda taban aylık sadece 700 lira! Bağkur emeklisi için de aynı durum geçerli. 25 yıl prim yatırıp emekli olan Bağkurlu’lar arasında 685 lira maaş alanlar var! Her geçen gün düşen aylık bağlama oranları, özellikle 2000’den sonra emekli olanları ciddi olarak zora sokuyor.6 milyona yakın kişi asgari ücretle çalışıyor. Bu kişilerin primi de doğal olarak asgari ücret üstünden yatıyor. Bunlardan emekli olduklarında aynı geçim dertiyle yüz yüze kalacaklar. Zaten bugün yani çalışırken 1603 lira asgari ücret alıyorlar. Emekli oldukları anda bu para neredeyse yarıya düşecek. Dolayısıyla düşük emekli maaşıyla ilgili şikayetler önümüzdeki dönemde de artacak gibi...Emekliler, bu nedenle “2000 yılı öncesi emeklilerimiz için bir çalışma yapıldı ve intibak artışları aylıklara yansıtıldı. Emekli bir nebze de olsa rahatladı. 2000 sonrası emeklilerimiz için de intibak yapılması şart oldu” diyerek taleplerini dile getiriyor. 2000’den sonra emekli olan 9 milyon kişi var. Bu emeklilerin intibak talebi, Anayasa Mahkemesi’nde de karşılık bulamadı. Meclis’te yapılacak bir düzenlemeyle emeklilerin maaşlarında 50-350 lira arasında bir artış olacak.Emekli devlet hastanesine gidince muayene 6 lira, eğitim araştırma hastanelerinde 7 lira, üniversite hastanelerinde 8 lira, özel hastanelerinde 15 lira. 10 gün içinde aynı uzmanlık dalında farklı hastaneye gidenler 5 lira fark ödüyor. Doktorların yazdığı reçetede 3 ilaca kadar 3 lira, 3 ilaçtan sonra her bir ilaç için 1 lira ödeyen emekliler, ayrıca, reçete toplamının yüzde 10’unu fark veriyor. İlaç ve reçete parası maaştan kesiliyor. Bunun dışında eczanelerde eşdeğer ilaca göre fiyat farkları da oluşuyor. Bu farklar ise elden ödeniyor. Özel hastanelerde muayene farkları da var... Bu örnekleri çoğaltmak mümkün. Ama emeklinin talebi şu: “Bu ülkeye hizmet verirken maaşımızdan sağlık primi kesildi. Bu farklar ve katkı payları bizden alınmasın.”3 milyon emeklinin evi bulunmuyor. Kirada ve çocuklarının yanında oturanlar var. Çalışırken aldıkları maaşla bir ev sahibi olamayan emeklilerin en büyük arzusu bir ev sahibi olabilmek. Başbakanlık Toplu konut İdaresi (TOKİ), emeklileri ev sahibi yapmak için seferber olmuş ve ucuz konutlar yapmaya başlamış durumda. Fakat talep çok fazla. Emekliler TOKİ’nin kendilerine özel daha çok konut yapmasını talep ediyor. Bu konuda projelerin tüm ülkeye yayılacak şekilde genişletilmesini hatta ‘Konut Seferberliği’ başlatılmasını istiyor. Emekli dernekleri de konut projeleri geliştiriyor ama sayı talebe yetmiyor.