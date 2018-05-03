Emekli, esnaf, borçlu ve öğrenciye yönelik tasarı komisyonda kabul edildi



ÖĞRENCİLERE DÖNÜŞ YOLU

Haber Merkezi

Vergi ve Diğer Bazı Alacalarında Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.Kanun Tasarısı’na göre, emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramları'nda biner TL ödeme yapılacak. Öğrencilere okula dönüş yolu açılıyor.Vergi cezaları ve gecikme zamları, borcun tamamının ödenmesi halinde cezalardan kalan yüzde 50’sinin ve bu cezalara bağlı gecikme zamları tahsilinden vazgeçilecek.Mükellefler gelir ve kurumlar vergi matrahlarını arttırabilecekler. Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri işletme kayıtlarında yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşları defterlerine kaydedebilecekler.Sosyal Güvenlik Kurumu borçları ile ilgili idari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi feri alacaklardan vazgeçilecek.İHA