15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Emekli, esnaf, borçlu ve öğrenciye yönelik tasarı komisyonda kabul edildi

Emekliye ikramiye, öğrencilere af, imar barışını içeren Vergi ve Diğer Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi

03 Mayıs 2018, Perşembe 22:07
Emekli, esnaf, borçlu ve öğrenciye yönelik tasarı komisyonda kabul edildi
Vergi ve Diğer Bazı Alacalarında Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.


ÖĞRENCİLERE DÖNÜŞ YOLU


Kanun Tasarısı’na göre, emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramları'nda biner TL ödeme yapılacak. Öğrencilere okula dönüş yolu açılıyor.

Vergi cezaları ve gecikme zamları, borcun tamamının ödenmesi halinde cezalardan kalan yüzde 50’sinin ve bu cezalara bağlı gecikme zamları tahsilinden vazgeçilecek.

Mükellefler gelir ve kurumlar vergi matrahlarını arttırabilecekler. Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri işletme kayıtlarında yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşları defterlerine kaydedebilecekler.

Sosyal Güvenlik Kurumu borçları ile ilgili idari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi feri alacaklardan vazgeçilecek.


İHA


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

15 dakikalık yağmur yolları nehir yatağına çevirdi

15 dakikalık yağmur yolları nehir yatağına çevirdi
Şanlıurfalılar 22 saat susuz kaldı

Şanlıurfalılar 22 saat susuz kaldı
Selahattin Demirtaş'ın görülmeyen fotoğrafları yayınlandı

Selahattin Demirtaş'ın görülmeyen fotoğrafları yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerin sorularını yanıtladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerin sorularını yanıtladı
Ayşe Öğretmen serbest bırakıldı

Ayşe Öğretmen serbest bırakıldı
İYİ Parti'den adaylık açıklaması! 'İlk günden 100 bin imzayı geçtik'

İYİ Parti'den adaylık açıklaması! 'İlk günden 100 bin imzayı geçtik'
Yeşilırmak’ta toplu balık ölümleri

Yeşilırmak’ta toplu balık ölümleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır Çarşısı'nın açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır Çarşısı'nın açılışını yaptı
Muhalefetin dörtlü ittifak protokolü yarın YSK'ya sunulacak

Muhalefetin dörtlü ittifak protokolü yarın YSK'ya sunulacak
TRT Harbiye binası ve Taksim Meydanı işgal davasında karar

TRT Harbiye binası ve Taksim Meydanı işgal davasında karar
DGS ne zaman? Başvurular ne zaman yapılacak? Nasıl yapılır?

DGS ne zaman? Başvurular ne zaman yapılacak? Nasıl yapılır?