Emekli ikramiyesi her yıl artacak

Emeklilerin ikramiye hayali torba yasayla gerçeğe dönüştü. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri, her yıl Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde biner lira ikramiye hakkına kavuştu. İlk ikramiye ödemesi Ramazan Bayramı öncesinde yapılacak.

HER YIL ARTACAK

Ağustos'ta da Kurban Bayramı öncesinde biner lira ödenecek. İkramiye sadece bu yıla ilişkin bir uygulama değil, kalıcı olarak getirildi.Hayata geçen torba yasada ikramiye tutarlarının artışına ilişkin bir düzenleme yapılmadı.Ancak ikramiye tutarının her yıl artacağı açıklandı.

NASIL YÜKSELECEK?

Maliye Bakanı Naci Ağbal, ikramiye tutarının yükseleceğini belirterek, "Her sene bunun artışını sağlayacak düzenlemeler ilgili yerlerde yapılacak" demişti.İkramiyede artışın yeniden değerleme oranında yapılması gündemde. Maliye Bakanlığı, yeniden değerleme oranını Türkiye İstatistik Kurumu'nun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ne göre açıklıyor. Ekim ayında (Ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Yurt-İçi Üretici Fiyat Endeksi'nde meydana gelen ortalama fiyat artışı, bu oranı gösteriyor. Bakanlık, bu verinin ardından yeniden değerleme oranını ilan ediyor.

Ardından 1 Ocak'ta da çeşitli vergiler, harçlar ve cezalar bu oranda artıyor. 11 Kasım 2017'de 'Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde yeniden değerleme oranı yüzde 14.47 olarak belirlendi. İkramiye artışı yeniden değerleme oranına bağlanır ve yeni oran da bu seviyede çıkarsa, önümüzdeki yıl emeklilerin ikramiyesi bin 144 liraya çıkabilecek.