Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Açıklama var mı?

Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Emeklilerin en büyük gündemi şu anda bu... Kurban Bayramı 21 Ağustos'ta kutlanırken vatandaşlar 17 Ağustos'ta tatile çıkacaklar. Zamanın daralması nedeniyle emekliler ikramiyenin yatacağı tam tarihe odaklanmış durumdalar.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

100 günlük eylem planı konuşmasında emeklilerin ikramiyelerine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emeklilerimize ikinci ikramiyelerini inşallah kurban Bayramı öncesi takdim ediyoruz. Milletimize verdiğimiz 1000 liranın altında emekli maaşı bırakmama sözünü yerine getiriyoruz. " açıklamasında bulundu. Net tarih konusunda açıklama yapılmadı.

BAYRAM İKRAMİYESİ VE EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

2018 yılı itibariyle emekli vatandaşlara ödenmeye başlanan bayram ikramiyesi yılda iki kez biner lira ödeme olarak kararlaştırılmıştı. Yasa kapsamına ilk bin lirayı Ramazan Bayramı’nda alan emekliler, şimdi Kurban Bayramı ikramiyesinin ödeneceği tarihi merak ediyor. Ağustos ayında emeklilere yine bayram ikramiyesi var. Tüm emeklilere, 21-24 Ağustos'ta kutlanacak Kurban Bayramı öncesinde biner lira ikramiye ödemesi yapılacak. İkramiye, en geç Ağustos'un 17'sine kadar hesaplara yatırılacak. Tam ödeme tarihi önümüzdeki günlerde Çalışma Bakanlığı tarafından duyurulacak. Ayrıca SSK ve Bağ- Kur emeklilerine Ağustos'ta bayram nedeniyle maaşlarının erken ödenmesi söz konusu olabilecek.

BAYRAM İKRAMİYESİ NEDİR?

Bayram ikramiyesi, Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde emeklilere ve SGK'dan ilgili mevzuat kapsamında gelir veya aylık alan hak sahiplerine yapılan ödemedir.

BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE ÖDENİR?

Ödemenin yapılacağı tarihte SGK'dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara ödenir. Ayrıca Kurumdan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine bayram ikramiyesi ödenir.

BAYRAM İKRAMİYESİ TUTARI NE KADARDIR?

Ramazan ve Kurban Bayramlarından önce ödenecek bayram ikramiyesi tutarı 1.000'erTL'dir. Bayram ikramiyesi başvuru şartı olmaksızın gelir aylık almakta olduğunuz banka hesabınıza yatırılmaktadır.