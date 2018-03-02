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Emekli maaşına şubat zammı

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammını 6 aylık enflasyon belirleyecek. İlk veri 1.02 çıktı, Şubat enflasyonu için ise tahminler yüzde 0.52. Bu tahmin gerçekleşirse, 2 aylık enflasyon 1.54’e ulaşacak 

Emekli maaşına şubat zammı
Yaklaşık 9 milyon emeklinin Temmuz zammı için gözü enflasyon verilerine çevrildi. Bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon, emeklilerin Temmuz zammının oranını gösterecek. Geçtiğimiz yılın sonuna doğru yayımlanan 2018 Yılı Programı'nda ilk 6 aylık enflasyon tahminlerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının yüzde 4.02 olabileceği ifade edildi. Ancak Merkez Bankası, geçtiğimiz haftalarda bu yıla ilişkin enflasyon tahminini yüzde 7'den yüzde 7.9'a yükseltti. Ekonomistlerle yapılan son beklenti anketine göre de 2018 sonu enflasyon beklentisinin ortalaması yüzde 9.48 oldu. Bütün bu gelişmeler, SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin Temmuz zammının artabileceğini gösterdi.
 

RAKAM ARTIYOR


Ancak kesin oranı gerçekleşen enflasyon gösterecek. Zammı gösterecek ilk veri yani Ocak enflasyonu yüzde 1.2 çıkmıştı. Türkiye İstatistik Kurumu 5 Mart'ta da Şubat ayı enflasyonunu açıklayacak. Son beklenti anketinde Şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0.52 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin Şubat ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 0.33 ve en yüksek yüzde 0.71 aralığında yer aldı. Eğer yüzde 0.52'lik tahmin gerçekleşirse, 2 aylık enflasyon yüzde 1.54 olarak gerçekleşmiş olacak. Bunun üzerine de 4 aylık enflasyon verisi daha eklenecek. Kesin zam oranı 3 Temmuz'da TÜİK'in açıklayacağı verilerle ortaya çıkacak..


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