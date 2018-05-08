Emekli maaşına yapılacak zam belli oldu

EMEKLİYE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

YAPILACAK ZAM İLE BİRLİKTE EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Büşra Kamış

Türkiye'de 12 milyon emeklinin haftalardır konuşulan Temmuz zammı detayları belli olmaya başladı. SSK ve Bağ- Kur emeklilerin merak içinde beklediği zam haberi için uzmanlar tahminlerini netleştirmeye başladı. Emekli maaşındaki artışı yılın ilk yarısında gerçekleşecek enflasyon belirleyecek. İlk 4 aylık enflasyon döneminin verilerine göre emekli maaşına yapılacak zam oranı 4.69 olarak belirlenmişti. Ancak değişen şartlar ile birlikte bu rakamın daha da üste çıkması uzmanlar tarafından kaçınılmaz görünüyor.Uzmanlar emekliye yapılacak zam tahminlerini son 2 aylık sürece yaklaşırken netleştirmeye başladı. Buna göre ilk 4 aylık enflasyon sonucunda yüzde 4.69 oranında tahmin edilen emekli maaşlarına yapılacak zammın yükselmesi kaçınılmaz görünüyor. Bu rakamların ışığı doğrultusunda emekliye yapılacak zam oranının 5-5.5 oranında gerçekleşmesinin kuvvetle muhtemel olduğu tahmin ediliyor.Hem mevcut enflasyon hem de uzmanların tahminine göre emeklinin alacağı yeni maaşlar hesaplandı. Hazırlanan bu tabloya göre emekliler Temmuz'da maaşlarındaki artışın ne kadar olacağı konusunda net bir bilgi sahibi olabilecekler. Şu anda en düşük emekli maaşı 935,60 lira civarında bulunuyor.Bu maaş zam oranı yüzde 5. 5 olursa 51,45 lira zam ile 987,05 liraya kadar yükselecek. SSK ve Bağ- Kur emeklileri arasında en yüksek maaş ise 4 bin 481 lira 26 kuruş seviyesinde bulunuyor.Buna göre zam oranının 5.5 civarında olması sonucunda 4 bin 727 lira 72 kuruşa yükselecek. Bu şekilde en yüksek maaşta yapılacak zam miktarı 246,46 lira olacak.