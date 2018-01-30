Emekli maaşını Türk askerlerine bağışladı

'TÜRK ASKERİNE HELALÜ HOŞ OLSUN'

Senim Tanay

Afyonkarahisar'da yaşayan Erol Yılmaz, Ziraat Bankası Sandıklı Şubesi önünde yaptığı açıklamada askere gitmek istediğini ancak yaşlı olduğu için alınmadığını belirtti.2 aylık emekli maaşı tutarındaki 2 bin 800 lirayı bankadan Mehmetçikler için gönderdiğini ifade eden Erol Yılmaz şunları kaydetti:"Gençliğim geçti. İhtiyarlığımdan dolayı da maalesef askere almıyorlar. Biz de Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na iki aylık emekli maaşımızı yatırdık. Türk askerine helalühoş olsun. Onlar orada, biz de burada onlara dua ediyoruz. Allah Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, askerimizin, devlet büyüklerimizin yanında olsun. Karınca kararınca biz de böyle düşündük."