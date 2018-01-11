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Emekli öğretmen evinde ölü bulundu

Antalya'da, yakınlarının bir gündür haber alamadığı emekli öğretmen Faik Akyol evinde öldürülmüş olarak bulundu

Emekli öğretmen evinde ölü bulundu
Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi Dostlar 4 Sitesi’nin 5’inci katındaki dairede meydana geldi. Emekli öğretmen Faik Akyol’dan dünden beri haber alamayan yakınları, bugün saat 19.00 sıralarında merak edip eve gitti.

Kapıyı açan olmayınca çilingir yardımıyla içeri giren yakınları, Akyol’u balkonda kanlar içerisinde bulup, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.


 

SÜRÜNEREK BALKONA ÇIKMIŞ


Gelen sağlık ekipleri, boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandığı saptanan Akyol’un yaşamını yitirdiğini tespit etti. Polisin evde yaptığı incelemede, salonda yaşanan arbede sırasında bıçaklanan Faik Akyol’un, karın bölgesine kıyafetleriyle tampon yaptığı, sürünerek balkona çıktığı ve burada yaşamını yitirdiği belirlendi.
 

EŞİ İZMİR'DEYDİ


Faik Akyol’un eşi Fatma Akyol’un, torunlarına bakmak için İzmir’deki kızının yanına gittiği, bu nedenle evde yalnız olduğu kaydedildi. Faik Akyol’un cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Polis, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.


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