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Emekli olmayana toplu ödeme

Emekli olmak için tüm yolların tükendiğine inanan sigortalılar SGK’dan para iadesi alabilir. Peki nasıl? İşte detayları...

Emekli olmayana toplu ödeme
Çalışanların emekli olabilmeleri için sigorta başlangıç tarine göre; belli bir prim ödemesi gerekiyor. Tabi bunun yanında yaş ve yıl şartını da yerine getirmeleri lazım. Bazı sigortalılar yeterli çalışma imkanı bulamadıkları için gereken prim gününü dolduramıyor. Bu durumda olanların emekliliği için sistem askerlik, doğum borçlanması gibi imkanlar da sunuyor.


ÖDEMEYİ SGK YAPIYOR


Buna rağmen yine de şartları tamamlayamayan milyonlarca vatandaş var. Bu vatandaşların çalışma imkanları da yoksa ödedikleri primler boşa gitmiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bu primleri toplu olarak sigortalıya geri ödüyor. Memurlarda ise bu durum kesenek iadesi şeklinde oluyor. Toplu parayı almak için 2 şart var.


ŞARTLARI KARŞILAMALI


İlk şart, sigortalı bir işte çalışmamak. Bağkur’lu olanların da kendi işine devam etmemesi gerekiyor. İkincisi ise emeklilik için gerekli olan üç şarttan ikisini yani yıl (erkekler için 25, kadınlar için 20 yıl) ve yaş şartını tamamlamış olmak. Bu şartları taşıyanlar eğer gerekli primleri tamamlamışlarsa zaten emekli oluyorlar. Ama yaş ve sigorta yılı şartı dışında primleri eksik olan ve tamamlamam imkanı hiç yoksa emeklilik için yıllarca yatırılmış primler SGK’dan bir dilekçeyle alınabiliyor.


MİRASÇILAR DA ALABİLİR


Toplu para hakkı, vefat eden sigortalıların kanuni mirasçılarına da (dul eşi, yetimi ve bakıma muhtaç anne-babası) tanınıyor. Bu durumda kanuni mirasçılarına ölüm aylığı yani dul ve yetim maaşı bağlanmamış olması gerekiyor. Acil nakit için bu paraya ihtiyacınız olsa da Uzmanlar, “Primi tamamlama imkanı olanlar prim iadesi yerine emeklilik için çaba göstersin” diyor.


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