Emekli prensler hakkında asılsız iddiada bulunanlara kovuşturma

Ürdün’de Kral 2. Abdullah tarafından ordudan erken emekliye sevk edilen üç prens hakkında asılsız iddia ortaya atan kişi ve taraflar hakkında adli kovuşturma başlatılacağı uyarısında bulunuldu

31 Aralık 2017, Pazar 09:40
Emekli prensler hakkında asılsız iddiada bulunanlara kovuşturma
Ürdün'de Kral 2. Abdullah’ın geçen hafta görevden aldığı orduda görevli kardeşleri Faysal (54) ve Ali bin Hüseyin (42) ile amcasının oğlu Talal bin Muhammed’in (52) emekliye sevk edilmesi kararı ülkede tartışmalara neden oldu.

'GERÇEĞİ YANSITMIYOR'

Yönetime yakın kaynaklardan ismini vermek istemeyen üst düzey resmi bir yetkili dün yaptığı açıklamada, prenslerin emekliye sevk edilmesinin doğal bir durum olduğunu belirterek "Söz konusu üç prens, diğer vatan evlatları gibi orduda görev yaparak, üst düzey rütbelere kadar yükselmiştir. Önemli görevlere getirilmişlerdir. Prenslerin ötekileştirilmesi ya da tasfiye edilmesi gibi sözler gerçeği yansıtmıyor" ifadelerini kullanmıştı.


Kral 2. Abdullah, geçen hafta kardeşleri Faysal ve Ali bin Hüseyin ile amcasının oğlu Talal bin Muhammed’in emekliye sevk edilmesine karar vermiş, yayımladığı mesajda görevlerinden ötürü prenslere teşekkür ederek "Ürdün Silahlı Kuvvetleri, gücünü arttırmak için kapsamlı bir gelişme ve yeniden yapılanma süreci izliyor" ifadelerini kullanmıştı.

 
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