Emekli ve memur ne zam alacak?



YÜZDE 4 ALACAKLARDI



ENFLASYON FARKI ÇIKTI



BAĞKURLU'YA EN AZ 1326 LİRA



PARA HESABA NE ZAMAN YATACAK?



EMEKLİYE ÖZEL HESAP

İdil Janet Demiray

Memur ve memur emeklileri Ocak ve Temmuz olmak üzere yılda iki kez zam alıyor. Zam oranları iki yılda bir yapılan toplu sözleşmeye göre belirleniyor. Geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı fark oluşursa bu da zamma ekleniyor. İşçi () veemeklileri de memurlar gibi yılda iki kez zam alıyor. Ama bir fark var.Memur ve emeklisi toplu sözleşmeye göre zam alırken, SSK ve Bağkur emeklisinin zammı bir önceki 6 ayda oluşan enflasyona göre hesaplanıyor. Memur ve emeklisi Temmuz’da yüzde 4 zam almıştı. Ağustos’taki toplu sözleşmeye göre; Ocak’ta da yüzde 4 zam alacaktı. Son 6 aylık enflasyon dün yüzde 5.69 olarak açıklandı.Enflasyon yüzde 4’ü geçtiği için fark eklenecek. Bu fark da yapılan hesaplamaya göre yüzde 1.63 olacak. Maaşa önce bu fark eklenecek çıkan sonuca da yüzde 4 zam eklenecek. Zam toplamı böylece kümülatif yüzde 5.69 olacak. Zam sonucunda en düşük memur emekli maaşı 1876 liraya, en düşük memur maaşı da 2893 liraya çıkacak.SSK ve Bağkur emeklileri ise başka bir hesap gerekmeden yüzde 5.69 zam alacak. Böylece 2000 öncesi işçi emekli maaşı 1569 liraya, 2000-2008 arasında emekli olanın maaşı 1231 liraya, 2008 sonrası işçi emekli aylığı da 935 liraya çıkacak. En düşük Bağkur esnaf emeklisinin aylığı 1326 lira olurken, Bağkur tarım emeklisi taban aylığı 989 lira oldu.Memur emeklisi maaşını 1-5 Ocak arasında çekecek. Zam farkının ayın 5’ine kadar yetişmesi zor görünüyor. Bu nedenle bu ay sonuna kadar ayrıca fark olarak yatırılması yüksek olasılık. Memurlar zamlı maaşını 15 Ocak’ta alacak. SSK ve Bağkur emeklisi de zamlı maaşlarını emekli kartı numarasına göre 17-28 Ocak arasında çekecek.Zamla birlikte ikramiyeler de artacak. 25 yıllık memuriyeti bulunan lise ve ya ortaokul mezunu olan bir memurun alabileceği emeklilik ikramiyesi 61 bin 265 liraya çıkacak. 25 yıllık memuriyeti bulunan lisans mezunu olan bir öğretmenin alabileceği ortalama emekli maaşı 2000 lira olurken, ortalama emeklilik ikramiyesi ise 62 bin 500 lira civarında olacak.Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanı Kazım Ergün; “Maaş zamları yaşam mücadelesinde giderek ezilen emeklilerin beklentilerinden yine uzak. TÜİK’in enflasyon hesabı bizim harcamalarımızı yansıtmıyor. Bu yüzden emeklilerin yaşam standardına uyacak yeni bir tüketim kalıbı oluşturularak, hesaplamaların buna göre yapılmasını istiyoruz” dedi.