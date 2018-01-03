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Emekli ve memurlar için zam zamanı!

15 milyon emekli ve memurun beklediği gün geldi. Bugün SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı ile memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkları açıklanacak 

Emekli ve memurlar için zam zamanı!
Yaklaşık 15 milyon emeklinin ve memurun Ocak zammı bugün belli oluyor. Gözler Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı enflasyon verilerine çevrildi. 2017'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını, memurların ve memur emeklilerinin de yüzde 4'lük zamma ilaveten farkı alıp alamayacağını ortaya koyacak.


KİLİT VERİ AÇIKLANIYOR


Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 4.97 olarak gerçekleşti. Yani 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 4.97 olarak görünüyor. Bu oran, bugün açıklanacak Aralık ayı enflasyonuna göre artacak ya da azalacak. Toplu sözleşme kapsamında Ocak'ta maaşlarına yüzde 4 zam yansıtılacak olan memurların ve memur emeklilerinin de enflasyon farkı alabilmesi için 2017'nin ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 4'ü aşması gerekiyor. 5 aylık dönemde bu oran aşılırken, yüzde 0.97'lik enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıktı. Bugün açıklanacak Aralık ayı enflasyon rakamının 'eksi yüzde 0.97' veya bu rakamdan daha düşük çıkmaması halinde, memurlar, sözleşmeliler ve memur emeklileri enflasyon farkı alacak. 


NE ZAMAN ÖDENECEK?


SSK ve Bağ-Kur emeklileri, zamlı paralarını bu ay içinde maaş ödeme günlerinde ceplerine koyacak. Devlet memurları, sözleşmeliler ve geçici personel zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak. Maaşlarını her ayın 1'i ile 5'i arasında alan memur emeklilerinin ise ödemeleri zamsız olarak hesaplarına yatırıldı. Yüzde 4'lük artış ve enflasyon farkıyla oluşan zam farkı, daha sonradan memur emeklilerine verilecek..

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