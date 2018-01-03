Emekli ve memurlar için zam zamanı!



KİLİT VERİ AÇIKLANIYOR



NE ZAMAN ÖDENECEK?

Adem Özdoğan

Yaklaşık 15 milyon emeklinin ve memurun Ocak zammı bugün belli oluyor. Gözler Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı enflasyon verilerine çevrildi. 2017'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını, memurların ve memur emeklilerinin de yüzde 4'lük zamma ilaveten farkı alıp alamayacağını ortaya koyacak.Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 4.97 olarak gerçekleşti. Yani 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 4.97 olarak görünüyor. Bu oran, bugün açıklanacak Aralık ayı enflasyonuna göre artacak ya da azalacak. Toplu sözleşme kapsamında Ocak'ta maaşlarına yüzde 4 zam yansıtılacak olan memurların ve memur emeklilerinin de enflasyon farkı alabilmesi için 2017'nin ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 4'ü aşması gerekiyor. 5 aylık dönemde bu oran aşılırken, yüzde 0.97'lik enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıktı. Bugün açıklanacak Aralık ayı enflasyon rakamının 'eksi yüzde 0.97' veya bu rakamdan daha düşük çıkmaması halinde, memurlar, sözleşmeliler ve memur emeklileri enflasyon farkı alacak.SSK ve Bağ-Kur emeklileri, zamlı paralarını bu ay içinde maaş ödeme günlerinde ceplerine koyacak. Devlet memurları, sözleşmeliler ve geçici personel zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak. Maaşlarını her ayın 1'i ile 5'i arasında alan memur emeklilerinin ise ödemeleri zamsız olarak hesaplarına yatırıldı. Yüzde 4'lük artış ve enflasyon farkıyla oluşan zam farkı, daha sonradan memur emeklilerine verilecek..