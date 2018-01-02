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Emekli zammı yarın belli oluyor

Emekli zamları yarın belli oluyor. İlk işaret İstanbul enflasyonu ile geldi. Zam oranı yüzde 5.5’i bulacak. Bu oran memur ve memur emeklileri için def ark anlamı taşıyor

Emekli zammı yarın belli oluyor
Yaklaşık 12 milyon emeklinin zam oranları ve enflasyon farkları yarın belli olacak. 3 Ocak günü açıklanacak Aralık enflasyonu ile birlikte 6 aylık değişim ortaya çıkacak. 6 aylık değişim SSK ve Bağ-Kur emeklilerine zam olarak verilirken, yüzde 4'ün üzerindeki miktar da memurlara ve memur emeklilerine enflasyon farkı olarak ödenecek. Emeklilerin zam oranlarıyla ilgili ilk işaret 5 aylık enflasyon ile gelmişti. 5 aylık enflasyon yüzde 4.97 olarak açıklanmıştı. Buna Aralık ayı enflasyonu eklenecek. Aralık enflasyonu ile ilgili ilk veriler ise İstanbul Ticaret Odası'ndan geldi. İstanbul'da geçen yıl perakende fiyatlar ortalama yüzde 9.33, toptan fiyatlar ise yüzde 12.77 arttı. Geçen ay perakende fiyatlar yüzde 0.65, toptan fiyatlar ise yüzde 1.94 artış kaydetti. Aralık enflasyonun yüzde 0.65 çıkmasıyla birlikte emeklilerin alacağı zammın da yüzde 5.5'i bulması bekleniyor. Böylece 9 milyona yakın SSK ve Bağ- Kur emeklisinin Ocak zammı yüzde 5.5 olacak. Açıklanacak rakamla bu oranda küçük değişimler yaşanması bekleniyor.


FARK DA KESİNLEŞMİŞ OLUYOR


Yüzde 5.5'lik artış memur emeklileri ve memurlar için de enflasyon farkı anlamı taşıyor. Toplu sözleşme gereği Ocak ayında yüzde 4 zam alacak olan memurlar ve memur emeklileri böylece yüzde 1.5'lik enflasyon farkını da maaşlarında görecekler. Böylece tüm emeklilerin zammı yüzde 5.5 oranında eşitlenmiş olacak. Kesin rakam yarın açıklanacak enflasyon verisiyle belli olacak. Ancak uzmanlar rakamın bu tahmine çok yakın olacağını belirtiyor..
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