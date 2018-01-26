Emekli zammına enflasyon ayarı



SSK'LIYA EN AZ 1.632 TL



İKRAMİYE İÇİN SON 2 GÜN

17 BİN 500 KİŞİYE KİRA ÖDER GİBİ EV

Adem Özdoğan

Emeklilerin büyük bölümü enflasyona göre belirlenen yüzde 5.69'luk Ocak zammını cebine koydu. Zamlı maaş ödemeleri, 29 Ocak günü tamamlanacak. Yaklaşık 12 milyon emekli için yılın ikinci zammı da Temmuz'da olacak. Bu artışın da ipuçları geldi. 2018 Yılı Programı'nda, enflasyon tahminlerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammının yüzde 4.02 olabileceği, memur emeklilerine de yüzde 3.5'lik zamma ilaveten yüzde 0.02 enflasyon farkı verilebileceği kaydedildi. Gerçekleşen enflasyon verilerine göre zam oranları artabilecek ya da azalabilecek.Eğer tahminler gerçekleşirse en düşük maaş; memur emeklilerinde bin 978 liradan 2 bin 48 liraya, esnaf emeklilerinde bin 405 liradan bin 461 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda bin 569 liradan bin 632 liraya, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda ise 935,60 liradan 973,21 liraya çıkacak.Kamuda 30 yıl ve üstünde hizmeti olan ancak ikramiyesini 30 yıl olarak alan memur emeklilerine ek ödeme imkanı için başvurular 29 Ocak Pazartesi günü sona eriyor. Hak sahibi memur emeklilerinin, vefat etmişse de yakınlarının bugün ya da pazartesi günü mutlaka başvurusunu yapması gerekiyor. Bu kişiler başvurursa, 3 ay içinde ödemelerini alacak. Geçen yıl başvurup ek ikramiye alanlara da varsa kalan ödemeleri, Mart'tan itibaren yapılacak.TOKİ, bu yıl da emeklileri kira öder gibi ev sahibi yapacak. İdare, inşa edeceği sosyal konutların yüzde 25'ini emekliler için ayırıyor. İdare, bu yılki konut hedefini 65-70 bin olarak açıkladı. Buna göre, bu yıl kirada oturan 17 bin 500 emekli daha ev sahibi olma imkanına kavuşacak. Projeler hayata geçirildikçe başvurular alınacak. Her projede eğer başvuru sayısı konut sayısını aşarsa kura uygulanacak. Emeklilere kurada çifte şans sunulacak. Emekli kategorisinden hak sahibi olamayanlar, diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte tekrar kuraya girecek..