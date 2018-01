Emekliler ne istiyor? 'Sağlıkta düzenleme yapılsın' diyorlar

Bilal Emin Turan



İdil Janet Demiray

Belli bir yaştan sonra kendinize ne kadar iyi bakarsanız bakın zaman zaman sağlık sorunları yaşanıyor.Maaşlar az olduğu için doğru ve yeterli beslenememek de hastalıklara davetiye çıkarıyor. Özetle emeklinin bir ayağı hastanede bir ayağı eczanede oluyor.Emeklilerden sosyal güvenceleri olmasına karşın aile hekimi dışında gittikleri tüm sağlık kurumlarında katkı payı kesiliyor. Emekli bu parayı nakit olarak vermiyor daha sonra maaşından kesinti yapılıyor. Devlet hastanesinde muayene için 6, üniversite hastanesinde 8, özel hastanede 15 lira katkı payı ödemek gerekiyor. 10 gün içinde aynı uzmanlık dalında farklı hastaneye gidenler 5 lira daha fark ödüyor. Bu para daha önce de söylediğimiz gibi maaştan kesiliyor. Ödenenler bununla da sınırlı değil.Bir de işin eczane boyutu var: Emekliler reçetedeki 3 ilaca kadar 3 lira, 3 ilaçtan sonra her bir ilaç için 1 lira katkı payı ödüyor. Ayrıca, reçete toplamının yüzde 10’u kadar da fark veriyorlar. İlaç ve reçete parası da maaştan kesiliyor.Bunun dışında eczanelerde eşdeğer ilaca göre fiyat farkları da oluşuyor. Bu farklar ise elden yani nakit ya da kredi kartıyla ödeniyor. Örneğin; emeklilerin sıkça kullandığın kalp ilacı Beloc’ta fark söz konusu. Emekli raporlu dahi olsa 5 kutu ilaçta 16-17 lira ilaç fiyat farkı ödemek zorunda kalıyor.Emeklilerin bazıları uzmanlık isteyen hastalıkları için özel hastanelerde muayene olmayı tercih ediyor. Yine burada ciddi fark ücreti ortaya çıkıyor. Özel hastanelerde SGK’nın belirlediği uzman muayene ücretinin yüzde 200’üne kadar ilave fark alınıyor. Örneğin; kalp hastalıklarıyla ilgili muayeneden devlet hastanesinde 6 lira katılım payı kesiliyor. Emekli özele gittiğinde bu fark 73 liraya kadar çıkıyor. Bunu emekli peşin olarak ödemek zorunda. 15 liralık muayene katılım payı ise emeklinin maaşından kesiliyor. SGK anlaşması olmayan özel hastaneler de var. Burada tüm parayı emekli cebinden nakit olarak ödüyor.Şimdi dönelim emeklilerin sağlık sorunları konusunda ne istediğine. 1 milyon üyeli en büyük sivil toplum kuruluşu olan Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Kazım Ergün şunları söylüyor:“Yıllarca ülkeye hizmet ettik. Bu arada sağlık primimiz de düzenli olarak ödendi. Devlet büyüklerimiz kendilerini lütfen bizim yerimize koysun. Çok dar bütçelerle yaşıyoruz.” “Hastalık kaçınılmaz oluyor. Emekliler lehine yapılacak sağlık düzenlemeleri bütçeye öyle ciddi bir yük getirmiyor. Ama ülkenin sağlık sistemini ve emekliyi rahatlatıyor. Katkı payı ve fark ücretleri kalkarsa emekliler daha sağlıklı olacak. Para ödememek için hastaneye gitmeyi çok geciktirmeyecek. Hastalığı daha ilerlemeden kazım ergün doktora, eczaneye ulaşacak.”TOKİ yaptığı her 4 evden 1’ini emekliye ayırıyor. Bu yetmiyor. Emekli maaşının neredeyse yarısını kira için veriyor. Emekli devletten TOKİ aracılığıyla düşük taksit ve peşinatlı konut istiyor.25-30 yıllık çalışma hayatı sırasında ev sahibi olamayanlar, ikramiye ya da kıdem tazminatıyla bu hayalini gerçekleştirmeye çalışıyor. Ancak o da hiç kolay olmuyor. Ülkedeki 12 milyon emekliden 3 milyonun evi yok. Bir başka ifadeyle; her 4 emekliden 1’inin evi bulunmuyor. Ya kiradalar ya da çocuklarının yanında kalıyorlar. Huzurevine yerleşenler de var. Türkiye’deki huzurevi sayısı var olan talepleri karşılamaktan henüz çok uzakta.Devlet kuruluşu olan TOKİ mevcut durumda; yaptığı her 4 evden 1’ini emeklilere ayırıyor. Ama bu çok yetersiz kalıyor. Emekli, maaşının neredeyse yarısını kiraya veriyor. Konut atılımı şart. Devlet doğal afet olan yerlere şefkat elini nasıl uzatıyorsa, yıllardır bu ülkeye hizmet vermiş olan emeklilere de aynı şefkat elini uzatıp ev sahibi yapmalı. Bunun da ödeme şartları kolay yani düşük taksit (kira öder gibi) ve düşük peşinatlı olmalı.1485 lira emekli maaşı alıyorum. Kira 600, elektrik 120, su 88, doğalgaz 151 lira. Telefonları saymıyorum dahi. Çocuğum da okuyor. Yüzde 5.69 zam çok az geldi. Enflasyonun altında ezildik. Kredi borcu nedeniyle hakkımda 4 icra takibi var. Keyfe keder çekmedim o kredileri. Maaş yetmediği için işyeri açtım. Kızıma mecburen ve mütevazı bir düğün yaptım onun için çektim. Çarşı pazar ateş pahası. Üst baş zaten aldığımız yok. Uzun lafın kısası SSK emeklisinin maaşı yetmiyor. Emin A.Yaşadığınız sıkıntıları, sorunları ve varsa güzellikleri bana lütfen bildirin. mektuplarınızı, e-maillerinizi adınızla fotoğrafınızla yollayın. Hepsini bu köşede paylaşacağım.