Emeklilerin maaşları ve ikramiyeleri bayramdan önce yatacak

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bayramda verilecek ikramiyenin ne zaman ödeneceğiyle ilgili gelecek haberlerdeydi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ödeme takvimini açıkladı.

7-8 HAZİRAN'DA ÖDEMELER YAPILACAK

Buna göre Bağ-kur ve emekli sandığından emekli olanlar 7 Haziran'da, SSK emeklileri ise 8 Haziran'da ikramiyelerini alacak.

A Haber kanalında konuşan Bakan Jülide Sarıeroğlu şunları söyledi:

SSK Bağkur ve emekli sandığından emekli olan vatandaşlarımız, SGK'dan emekli aylığı almanın yanı sıra farklı ödemeleri alan hak sahiplerimiz de var. Onları da ilgilendiren çok önemli bir müjdeydi. 1000 TL'lik ikramiye ödememiz olacak.

HEM MAAŞ HEM DE İKRAMİYE YATACAK

Haziranın ilk haftasında ödemeye yapacağımızı ifade etmiştik. 15 - 17 Haziran tarihleri arasında Ramazan bayramımız. Bayram öncesinde vatandaşlarımızı daha da rahatlatmak adına, hem emekli maaşlarımızın ödemelerini hem ikramiyelerimiz de bir önceki hafta yapmaya karar verdik. Bağkur ve emekli sandığı emeklilerimizin ikramiyelerini, 7 Haziran 2018'de ödeyeceğiz. SSK emeklilerimizin ikramiyelerini de 8 Haziran 2018 tarihinde ödeyeceğiz. Emekli sandığı emeklilerimizin maaşları ayın 1 - 5 arasında, SSK ve Bağkur emekli maaşlarımızı da 11, 12, 13 Haziran tarihlerinde ödemelerini gerçekleştirmiş olacağız.