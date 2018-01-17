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Emeklilerin zamlı maaşları bugün yatıyor!

Milyonlarca emekli bu yıl zamlı maaşlarını almaya başlıyor. Artık hesaplarına yüzde 5.69 zamlı emekli maaşları yatacak...

Emeklilerin zamlı maaşları bugün yatıyor!
Yaklaşık 12 milyon emekli Ocak zamlarını bugün almaya başlıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, yüzde 5.69 zamlı maaşlarını bu ayın 28'ine kadar hesaplarında görecek.
 

ZAMLI MAAŞLAR HESAPTA


Emekliler aylık alma günlerinde zamlı maaşlarını ceplerine koyacak. Aralık'ta eline 2 bin lira maaş geçen emekli, bu aydan itibaren yüzde 5.69 zamla 2 bin 113 lira almaya başlayacak.

2 bin 500 lira olan maaş 2 bin 642 liraya, 3 bin lira olan maaş da 3 bin 170 liraya yükselecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI...


Bu artışla emekli olduğu yıla göre en düşük SSK emeklisinin aylığı 1.485 TL'den 1.570 TL'ye, en düşük Bağ-Kur emekli aylığı 1.330 TL'den 1.405 TL'ye ve en düşük tarım emeklisinin maaşı da 1.010 liradan 1.067 liraya yükselecek.

Enflasyon zammı ile emeklilerin her ay aldığı ek ödeme ya da bir başka adıyla vergi iadesi de artacak.


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