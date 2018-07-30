Türkiye’de genç nüfus fazla olmakla birlikte, hızla yaşlanan bir nüfusun da olduğunu belirten Öztürkoğlu, sektörün yaşlılık bakımı ve gelecekteki riskleri güvence altına alacak ürünlere odaklanması gerektiğini söyledi. Yaşlılığın (ya da yaşlanmanın) ‘maliyet’inin olduğunu vurgulayan Öztürkoğlu, “Bireyler, yaşlandıkça hastane masrafları, bir yerden bir yere nakil masrafları, hemşirelik, evde bakım giderleri büyük tutarlara ulaşabiliyor. Birey ya da yakınlarının bunu finansal olarak karşılayacak güçte olması gerekli. Yoksa, bireylerin emeklilik maaşları bakıcılara gidebilir” dedi. Yaşlılıktaki maliyeti karşılamak için genç nüfusun daha katkı sağlaması gerekli olduğunu belirten Öztürkoğlu, “Arkadan gelen genç nüfus katkı sağlayamazsa ciddi sosyal güvenlik açıkları ortaya çıkar; emeklilikte elde edilecek gelirler, kaliteli bir yaşlılık geçirecek seviyede olmaz” dedi.

Yeni ürünler yolda

Sigortanın da gelecekteki riskler için bireylere güvence oluşturduğunu belirten Öztürkoğlu, şunları söyledi: “Ancak, bireylerin çoğu sigortayı paraya ihtiyaç duyduklarında düşünüyor. Halbuki, sigorta ihtiyaç oluşmadan alınması lazım. Fibaemeklilik olarak yaşlılık bakımını finanse edecek ürünleri piyasaya sumak için çalışmalarımız devam ediyor.”