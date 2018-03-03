Emeklilikte 3600 günü kaçırana fırsat

EYLÜL 1999 ÖNEMLİ



KADINDAN DAHA ERKEN



KISMİ OLUNCA MAAŞ DÜŞÜYOR



25 YIL SİGORTALI OLMAK GEREKİYOR



KIDEM TAZMİNATI ALINABİLİR

İdil Janet Demiray

Son çıkan yasalarla hem yaş şartı yükseldi hem de ödenmesi gereken prim gün sayısı... İlk sigortaya giriş tarihi kilit öneme sahip. 8 Eylül 1999 günü ile 30 Nisan 2008 arasında ilk defa işe giren erkekler, 4500 gün primle emekli olabiliyor. 4500 günle emeklilik 3600 günü kaçıranlar için güzel bir fırsat. 4500 günle emekli olabilmek için sigortalının 60 yaşını tamamlamış, 25 yıldan beri sigortalı olması ve en az 4500 gün prime sahip olması gerekiyor.Bu durumdaki erkek sigortalılar yaşlılıktan kısmi emekli olabiliyor. Yani erken emeklilik hakkı, Eylül 1999’dan sonra işe başlayanları da kapsıyor. 9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında işe giren kadınların kısmi emekli olabilmeleri için 58 yaşını tamamlamış olması, 25 yıldan beri sigortalı olması ve en az 4500 gün prime ulaşması gerekiyor. Özetlersek, kısmi emeklilik için erkeklerin 60 yaşını, kadınların ise 58 yaşını doldurması, 25 yıldan beri sigortalı olması ve en az 4500 gün prim ödemesi gerekiyor.4500 günden emeklilik yaş haddinden kısmi emeklilik anlamına geliyor. Yani normalde emekli olduğunuzda bağlanacak emekli maaşının yaklaşık yüzde 20-25 eksiği bağlanıyor. Örneğin 7000 güne emekli olunca alacağınız aylık 1000 liraysa 4500 günle emeklilikte 800 lira maaş bağlanır. 2017 yılı ortalaması esas alınırsa 4500 günle alınabilecek ortalama emekli maaşı 600-800 lira.Ayşe Hanım Mayıs 1956 doğumlu olsun ve 1 Şubat 2003’te SSK kapsamında çalışmaya başlasın. Ayşe Hanım 2016’da 4500 günü tamamlar. 4500 gün ve 58 yaş şartını 2016 yılı itibarıyla tamamlamış olmasına rağmen 4500 günden emekli olabilmesi için 25 yıllık sigortalılık süresini beklemesi gerekecek. Yani 4500 günle en erken Şubat 2028 tarihinden sonra emekli olabilecek.1999’dan sonra ilk defa işe başlayıp 25 yıl sigortalı olup 4500 gün prim ödeyenler istifa edince kıdem alır. Bunun için SGK’dan ‘Yaş dışında emeklilik şartlarını yerine getirmiştir’ yazısı alınmalı. Fazla mesai nedeniyle ayrılan işçi de kıdeme hak kazanır.