24 Haziran seçimlerine 32 gün kaldı. Hükümetten birçok konuda adaımlar gelirken emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için bir düzenleme yapılmış değil. EYT'liler ise seslerini duyurmak için birçok kere dilekçe yazıp hükümete gönderirken sosyal medya üzerinden de seslerini duyurmaya çalışıyorlar.





EYT'LİLERE DÜZENLEME GELECEK Mİ?





Son çıkan torba yasada kendilerine yer bulamayan EYT'liler isyan bayrağını çekmişti. Fakat hükümetten hala umudunu yitirmeyen vatandaşlar "Bir düzenleme gelecek mi?" sorusunu umutla dile getiriyorlar. Hükümetten şimdilik bir açıklama yok. En yakın zamanda olumlu olumsuz bir duyuru gelmesi bekleniyor.









SON AÇIKLAMA OLUMSUZDU





Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun yürürlük tarihinden önce sigortalı olanların yaşlılık aylığına hak kazanma koşullarının mülga 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, Bağ-Kur Kanunu ve Emekli Sandığı Kanunundaki hükümlere göre belirlendiğini söyledi.





Sigortalıların emekliliğe hak kazanabilmeleri için; belli bir yaşa ulaşma, belli bir süre prim ödeme, belli bir süre sigortalı olma ve Sosyal Güvenlik Kurumundan yazılı istekte bulunma koşullarının birlikte yerine getirilmesi gerektiğini belirten Çalışma Bakanı, “Söz konusu koşullardan herhangi birinin eksik olması halinde, sigortalının emekli olarak değerlendirilmesine ve aylık bağlanmasına imkan bulunmamaktadır” dedi.





Bakan Sarıeroğlu'nun açıklaması, önümüzdeki günlerde yaşa takılanlar için herhangi bir düzenlemenin olmadığının sinyalini verdi. Sigortalıların emekliliğe hak kazanabilmeleri için; belli bir yaşa ulaşma, belli bir süre prim ödeme, belli bir süre sigortalı olma ve Sosyal Güvenlik Kurumundan yazılı istekte bulunma koşullarının birlikte yerine getirilmesi gerekiyor.