Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için düzenleme var mı? 

Akın Güler

Emeklilik hayali kurup geçirilen yasayla mağdur duruma düşen vatandaşlar seçimlere çok kısa bir zaman kala, hükümetten bir düzenleme istiyorlar. Sosyal medyada birleşen EYT'liler potansiyellerini kullanarak "Düzenleme yoksa oy da yok" diyerek sitemde bulunuyorlar.Talepler sosyal medyada günbe gün artarken sitemler de üst üste geliyor. Bakanlar Kurulu'ndan emeklilere, öğrencilere çalışan kadınlara, vergi borcu olanlara düzenleme gelirken EYT'lilere henüz bir müjde gelmedi.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun yürürlük tarihinden önce sigortalı olanların yaşlılık aylığına hak kazanma koşullarının mülga 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, Bağ-Kur Kanunu ve Emekli Sandığı Kanunundaki hükümlere göre belirlendiğini söyledi.Sigortalıların emekliliğe hak kazanabilmeleri için; belli bir yaşa ulaşma, belli bir süre prim ödeme, belli bir süre sigortalı olma ve Sosyal Güvenlik Kurumundan yazılı istekte bulunma koşullarının birlikte yerine getirilmesi gerektiğini belirten Çalışma Bakanı, “Söz konusu koşullardan herhangi birinin eksik olması halinde, sigortalının emekli olarak değerlendirilmesine ve aylık bağlanmasına imkan bulunmamaktadır” dedi.Bakan Sarıeroğlu'nun açıklaması, önümüzdeki günlerde yaşa takılanlar için herhangi bir düzenlemenin olmadığının sinyalini verdi. Sigortalıların emekliliğe hak kazanabilmeleri için; belli bir yaşa ulaşma, belli bir süre prim ödeme, belli bir süre sigortalı olma ve Sosyal Güvenlik Kurumundan yazılı istekte bulunma koşullarının birlikte yerine getirilmesi gerekiyor.