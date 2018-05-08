Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için düzenleme var mı? Son gelişmeler...

Akın Güler

Hükümetin çıkardığı yasa sonrası yaşa takılıp emeklilik hayali suya düşen vatandaşlar 24 Haziran seçimleri öncesi, bir umutla EYT için düzenleme bekliyorlar. Binlerce kişi sosyal medya üzerinden toıplanıp tweet atarak seslerini hükümete duyurmaya çabalıyorlar.EYT İÇİN DÜZENLEME VAR MI?Torba yasayla birlikte emeklilikte yaşa takılanları heyecan sarmıştı. Fakat EYT'lilerle ilgili hükümetten herhangi bir çıkış gelmedi. Mağduriyetlerinin giderilmesini isteyen EYT'liler yeni bir düzenleme bekliyorlar.SON AÇIKLAMA OLUMSUZDUÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun yürürlük tarihinden önce sigortalı olanların yaşlılık aylığına hak kazanma koşullarının mülga 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, Bağ-Kur Kanunu ve Emekli Sandığı Kanunundaki hükümlere göre belirlendiğini söyledi.Sigortalıların emekliliğe hak kazanabilmeleri için; belli bir yaşa ulaşma, belli bir süre prim ödeme, belli bir süre sigortalı olma ve Sosyal Güvenlik Kurumundan yazılı istekte bulunma koşullarının birlikte yerine getirilmesi gerektiğini belirten Çalışma Bakanı, “Söz konusu koşullardan herhangi birinin eksik olması halinde, sigortalının emekli olarak değerlendirilmesine ve aylık bağlanmasına imkan bulunmamaktadır” dedi.Bakan Sarıeroğlu'nun açıklaması, önümüzdeki günlerde yaşa takılanlar için herhangi bir düzenlemenin olmadığının sinyalini verdi. Sigortalıların emekliliğe hak kazanabilmeleri için; belli bir yaşa ulaşma, belli bir süre prim ödeme, belli bir süre sigortalı olma ve Sosyal Güvenlik Kurumundan yazılı istekte bulunma koşullarının birlikte yerine getirilmesi gerekiyor.