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Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için düzenleme yapılacak mı? Son gelişmeler neler?

Seçimler yaklaşıyor. Emeklilikte yaşa takılanların (EYT) beklentisi de arttı. EYT'liler sosyal medyadan her gün görüşlerini ifade ederek düzenleme istiyorlar.
 

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için düzenleme yapılacak mı? Son gelişmeler neler?
Emeklilikte yaşa takılanlar seçimler öncesi atağa kalktı. Büyük bir oy potansiyeli olan EYT'liler 24 Haziran'da seçime giderken hükümetten düzenleme yapılmasını istiyorlar. Bazı EYT'liler ise "Düzenleme yoksa oy da yok" diye sitemde bulunuyor.

DÜZENLEME YAPILACAK MI?

EYT'lilerde beklenti yüksek ama hükümetten herhangi bir açıklama yapılmış değil. Daha önceki talepler, geri çevrilmişti. 

BAKAN SARIEROĞLU'NDAN GELEN SON AÇIKLAMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun yürürlük tarihinden önce sigortalı olanların yaşlılık aylığına hak kazanma koşullarının mülga 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, Bağ-Kur Kanunu ve Emekli Sandığı Kanunundaki hükümlere göre belirlendiğini söyledi.

Sigortalıların emekliliğe hak kazanabilmeleri için; belli bir yaşa ulaşma, belli bir süre prim ödeme, belli bir süre sigortalı olma ve Sosyal Güvenlik Kurumundan yazılı istekte bulunma koşullarının birlikte yerine getirilmesi gerektiğini belirten Çalışma Bakanı, "Söz konusu koşullardan herhangi birinin eksik olması halinde, sigortalının emekli olarak değerlendirilmesine ve aylık bağlanmasına imkan bulunmamaktadır"dedi.

Bakan Sarıeroğlu'nun açıklaması, önümüzdeki günlerde yaşa takılanlar için herhangi bir düzenlemenin olmadığının sinyalini verdi. Sigortalıların emekliliğe hak kazanabilmeleri için; belli bir yaşa ulaşma, belli bir süre prim ödeme, belli bir süre sigortalı olma ve Sosyal Güvenlik Kurumundan yazılı istekte bulunma koşullarının birlikte yerine getirilmesi gerekiyor.

EYT İÇİN FORMÜL MECLİSE SUNULACAK

Emeklilikte Yaşa Takılanlar için meclise sunulmaya hazırlanan yasada 15 maddenin oluşacağı açıklandı. Yeni yasaya göre, emekli olmak isteyen vatandaşlar, emekliliği için gerekli yılları her ay maaşının yüzde 5 daha az almayı kabul ederek emekliliğini tamamlayacak. EYT yüzde 5 formülünü maaşında kestirmek şartıyla kabul edenler hemen emekli olacak. Bu formülün gereken prim gününü dolduran ve emeklilik için yaşa takılan kişiler için kurtarıcı olması bekleniyor.

Bu günlerde meclise gelmesi beklenen bu taslak 15 maddeden oluşuyor. Bu emekli adaylarının erken emekli edilmeleri halinde, hazineye ne kadarlık bir maliyet yansıyacağı hesaplarını ise Maliye Bakanlığı yürütüyor. Bu tasarı taslağına göre emekli adayları, emeklilik yaşına kadar geçen süre içinde belli oranda eksik maaş alacak, emeklilik yaşları geldiğinde ise normal maaş almaya başlayacaklar.

 


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