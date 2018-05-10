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Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için düzenleme yapıldı mı? Torba yasada var mı?

Emeklilikte yaşa takılanlar yıllardır bekleyiş içerisindeler. Her seçim öncesi EYT'liler hükümette taleplerini iletip düzenleme yapılmasını istiyorlar. Peki hükümetten bir açıklama var mı?
 

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için düzenleme yapıldı mı? Torba yasada var mı?
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) seçimlere yaklaşılırken taleplerini gün geçtikçe artırılıyorlar. Hükümetten bir açıklama bekleyen EYT'liler, internetten "Düzenleme var mı?" sorusunu yöneltiyorlar. Öte yandan sosyal medya aracılığıyla birleşen vatandaşlar sitemlerini dile getirip hükümete "oy" uyarısında bulunuyorlar.

EYT İÇİN DÜZENLEME VAR MI?

Torba yasayla birlikte emeklilikte yaşa takılanları heyecan sarmıştı. Fakat EYT'lilerle ilgili hükümetten herhangi bir çıkış gelmedi. Mağduriyetlerinin giderilmesini isteyen EYT'liler yeni bir düzenleme bekliyorlar.

SON AÇIKLAMA OLUMSUZDU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun yürürlük tarihinden önce sigortalı olanların yaşlılık aylığına hak kazanma koşullarının mülga 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, Bağ-Kur Kanunu ve Emekli Sandığı Kanunundaki hükümlere göre belirlendiğini söyledi.

Sigortalıların emekliliğe hak kazanabilmeleri için; belli bir yaşa ulaşma, belli bir süre prim ödeme, belli bir süre sigortalı olma ve Sosyal Güvenlik Kurumundan yazılı istekte bulunma koşullarının birlikte yerine getirilmesi gerektiğini belirten Çalışma Bakanı, “Söz konusu koşullardan herhangi birinin eksik olması halinde, sigortalının emekli olarak değerlendirilmesine ve aylık bağlanmasına imkan bulunmamaktadır” dedi.

Bakan Sarıeroğlu'nun açıklaması, önümüzdeki günlerde yaşa takılanlar için herhangi bir düzenlemenin olmadığının sinyalini verdi. Sigortalıların emekliliğe hak kazanabilmeleri için; belli bir yaşa ulaşma, belli bir süre prim ödeme, belli bir süre sigortalı olma ve Sosyal Güvenlik Kurumundan yazılı istekte bulunma koşullarının birlikte yerine getirilmesi gerekiyor.


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