Emeklinin bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Bakan açıkladı

Sarıeroğlu, Anneler Günü dolayısıyla AK Parti Kadın Kolları İl Yönetimi ve İlçe Yürütme Kurulu üyeleri ile Keçiören'deki bir tesiste düzenlenen programda bir araya geldi.

Anneliğin en ulvi duygu olduğunu dile getiren Sarıeroğlu, başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerin anneler günü kutladı.





"İŞ KAZALARIYLA İLGİLİ ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR"





Soma'da 301 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasının üzerinden 4 yıl geçtiğini anımsatan Sarıeroğlu, "Evlatlarını orada kaybeden annelerimiz var. Onlara da sabırlar diliyorum. Bu anlamda kaybettiğimiz 301 canımızı da buradan rahmetle yad ediyorum. İş sağlığı ve güvenliği konusunda tavizsiz şekilde yolumuza devam ediyoruz. Bu anlamda gerek denetim ve rehberlik faaliyetlerimiz, gerek mevzuat çalışmalarımız ve sosyal paydaşlarımızla yaptığımız iş birliğiyle iş kazalarının azaltılmasıyla alakalı da güçlü çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Ülkenin geleceğini inşa eden annelerin hayatın her alanında mutlu, huzurlu ve etkin olabilmesi için AK Parti olarak ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini vurgulayan Sarıeroğlu, sahip oldukları samimi duygular neticesinde Türkiye'yi büyüttüklerini, istihdamda rekorlara imza attıklarını ve reform niteliğinde düzenlemeleri hayata geçirdiklerini bildirdi.





"ÇOK BADİRE ATLATTIK"





Sarıeroğlu, Türkiye'nin iddiası, büyük hayalleri olan ve bu büyük hayallere de ulaşmayı hak eden bir ülke olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Ülke olarak yakın dönemde çok badire atlattık. Terör olaylarına maruz kaldık, 15 Temmuz gibi ağır bir darbe girişimini atlattık. Rabbim bir daha böyle sınavlardan bizleri geçirmesin. Diğer taraftan terörle mücadele kapsamında, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla tüm dünyaya Türkiye'nin terörle terbiye edilemeyeceğini ve Türkiye'nin asla diz çöktürülemeyeceğini göstermiş olduk. Bu vesileyle ben tüm Mehmetçiğimizi minnetle yad ediyorum, şehit kardeşlerimizi rahmetle anıyorum, gazilerimize acil şifalar diliyorum."





"HAZİRAN AYININ İLK HAFTASI ÖDENECEK"





Bayram ikramiyesinin emeklilerin en temel beklentisi olduğuna dikkati çeken Sarıeroğlu, "Allah nasip etti, inşallah haziran ayının ilk haftasında ödemelerimizi gerçekleştireceğiz. Bunlarla ilgili tam tarihleri de açıklayacağız. Emeklilerimize hem Ramazan Bayramı'nda hem de Kurban Bayramı'nda biner lira ikramiyeyle ilgili çok güçlü bir adımı atacağız. Birileri diyor ki 'biz dedik de oldu.' Öyle bir şey yok. Üç dört aydır masamızdaydı, gündemimizdeydi." dedi.

Titiz bir çalışma yürüterek kamudaki taşeron işçileri kadroya aldıklarını anımsatan Sarıeroğlu, 900 bine yakın kişinin kamuda istihdamıyla ilgili süreçleri tamamladıklarını bildirdi.





"İSTİHDAM GEÇEN YILDAN İYİ OLACAK"





Sarıeroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan Milli İstihdam Seferberliğinin devam ettiğine değinerek, istihdam anlamında bu yılın geçen yıldan çok daha iyi olacağına yürekten inandığını kaydetti.





Programa, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ve davetliler katıldı.