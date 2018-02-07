İş Dünyası Otomobil Perakende Günleri Sigorta Bilim & Teknoloji Emlak Para Durumu Yerel Zincirler Buluşuyor Kentler Zirvesi

Emeklinin umudu ek ödeme zammı

Emekliler Derneği gündeme getirdi... 12 milyon emekliye her ay ödenen maaşın yüzde 4-5’i oranındaki ek ödemenin artırılması tartışılıyor. Ek ödeme yüzde 9’a çıkarılırsa emekliler 30 ila 224 lira arasında gelir artışına kavuşacak...

Emeklinin umudu ek ödeme zammı

MAAŞA GÖRE DEĞİŞİYOR


2006 yılında emeklilere ödenen vergi iadesi kaldırılmış, yerine ek ödeme getirilmişti. Emekli aylıklarına göre yapılan ek ödeme iki oran üzerinden ödenmektedir. 2018 yılı Ocak itibarıyla emekli aylıkları 1018 liraya kadar olanlara yüzde 5, emekli aylıkları 1018 liranın üzerinde olanlara yüzde 4 ek ödeme yapılıyor.


KDV YÜZDE 8 AMA... 


Vergi iadesi kaldırılırken, yerine getirilen ek ödeme yüzdelerinin düşük belirlendiğini belirten Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Kazım Ergün, “Emekliler, temel gıda maddeleri için yüzde 8 oranında KDV ödüyor. Bu nedenle, ek ödeme de yüzde 8’in altında olmamalı. Hükümet; her kesime teşvik uygularken, emeklilerin taleplerini de dikkate almalı; emeklilere yapılan ek ödeme ve promosyon tutarları, çalışanlara yapılan ödemeler ile paralel bir uygulamaya dönüştürülmeli” diyerek çağrıda bulundu.


30 İLA 224 LİRA ARASI


Bu talep emeklileri heyecanlandırdı. Talep hayata geçerse emeklilerin ek ödemelerinde 30 ila 224 lira arasında artış yaşanacak. Emekliler maaş zamları haricinde, bir gelir artışına daha kavuşmuş olacak. Halen en düşük emekli aylığı 935.60 lira seviyesinde bulunuyor. Bu maaşı alan emekliye her ay yüzde 5 oranında ek ödeme veriliyor. Bu da 47 lira oluyor. Emeklinin eline net maaş ve ek ödeme olarak toplam 982 lira geçiyor.


YÜZDE 9 OLMASI İSTENİYOR


Ek ödeme eğer maaşın yüzde 9’una çıkarılırsa, emeklinin gelirinde 37 lira artış olacak. Emeklinin aylık ek ödemesi 47 liradan 84 liraya çıkacak. Emeklinin eline net maaş ve ek ödeme olarak 1019 lira geçmeye başlayacak. SSK ve Bağkur emeklilerinde halen en yüksek maaş ise 4481 lira. Bu emekli aylık yüzde 4, yani 179 lira ek ödeme alıyor. Emeklinin eline 4660 lira geçiyor. Eğer ek ödeme yüzde 9’a çıkarsa, emeklinin gelirinde 224 lira artış yaşanacak. Emeklinin ek ödeme tutarı 179 liradan 403 liraya çıkacak. Emeklinin eline net maaş ve ek ödeme olarak toplam 4884 lira para geçecek.


EK ÖDEME NEDİR?


■ Emeklilerin taban maaşlarına Ocak ayında eklenen yüzde 5.69’luk zammın haricinde ayrıca yüzde 4 ek ödeme veriliyor. Maaşa gelen zamla birlikte ek ödemelerde de artış meydana geldi. Böylece emeklinin eline geçecek toplam miktarlar da yeniden artmış olacak.

■ Örneğin Aralık itibarıyla 2000 lira taban maaşı olan bir emekli 80 lira ek ödeme alıyordu. Böylece bu emeklimizin banka hesabına yatırılan para 2.080 lirayı buluyordu. Bu emeklimizin çıplak maaşı yüzde 5.69 zamla birlikte 2.113 lira 80 kuruş olacak. Yüzde 4 ek ödemesi ise 84 lira 55 kuruşa çıkacak. Böylece bankaya yatacak para 2.080 liradan 2.203,35 liraya çıkacak. Taban maaş ve ek ödeme miktarları e-devletten kolayca görülebiliyor.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Çeyrek altın ne kadar? (6 Şubat 2018 altın fiyatları)

Çeyrek altın ne kadar? (6 Şubat 2018 altın fiyatları)
Türkiye altın rezervinde Hindistan'ı geçti

Türkiye altın rezervinde Hindistan'ı geçti

2018 AGİ haberleri: Ücretsiz izne çıkanlara AGİ var mı yok mu?

2018 AGİ haberleri: Ücretsiz izne çıkanlara AGİ var mı yok mu?
Mastercard ve Visa'dan kripto para işlemlerine ek ücret

Mastercard ve Visa'dan kripto para işlemlerine ek ücret
T-Bank, Türkiye'deki 9 şubesini kapattı

T-Bank, Türkiye'deki 9 şubesini kapattı
Su maymunu oyuncağına yasak geliyor

Su maymunu oyuncağına yasak geliyor
Doktor öğretim üyelerinin maaşlarına iyileştirme yapılacak

Doktor öğretim üyelerinin maaşlarına iyileştirme yapılacak
Emekliye ücretsiz e-ticaret hizmeti

Emekliye ücretsiz e-ticaret hizmeti
Yeşilay ile Turkcell’den bağımlılıkla mücadele için işbirliği

Yeşilay ile Turkcell’den bağımlılıkla mücadele için işbirliği
Bitcoin'de düşüş hız kesmiyor! O seviyenin altını gördü

Bitcoin'de düşüş hız kesmiyor! O seviyenin altını gördü
'e-Ticaret, Türkiye ekonomisini ileriye itecek'

'e-Ticaret, Türkiye ekonomisini ileriye itecek'