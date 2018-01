Emeklinin zam hesabı tamam

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNİN ZAM ORANI NASIL HESAPLANIYOR?



MEMUR EMEKLİLERİNİN ZAM HESABI NASIL?

ZAM MAAŞA NASIL YANSIYOR?

EK ÖDEME (VERGİ İADESİ) NEDİR?

Adem Özdoğan

Emeklilerin zam sistemi kurumlara göre farklılık gösteriyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammını enflasyon, memur emeklilerinin artışını ise toplu sözleşme belirliyor. Ancak Ocak zammı hem SSK ve Bağ-Kur emeklileri hem de memur emeklileri için yüzde 5.69 çıktı. Çıplak maaşlara bu artış eklenirken, ayrıca her ay ödenen aylığın yüzde 4'ü oranındaki ek ödeme de yükseldi.Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak ve Temmuz'daki zam oranlarını bir önceki 6 aylık dönemdeki enflasyon belirliyor. Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki 6 aylık değişim, SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranlarını gösteriyor. Bu da Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verileriyle ortaya çıkıyor. Emekliler, artış oranlarını zam aylarında öğreniyor. SSK ve Bağ- Kur emeklileri, Ocak zamlarını ayın 3'ünde öğrendi. TÜİK'in açıkladığı verilere göre, 2017'nin ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon yüzde 5.69 oldu. Bu da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammını yüzde 5.69 olarak gösterdi.Yaklaşık 2 milyon memur emeklisinin zam oranı ise toplu sözleşmede belirleniyor. Örneğin; geçtiğimiz Ağustos'ta imzalanan toplu sözleşmede memur emeklilerinin Ocak 2018 zammı yüzde 4 olarak belirlendi. Ayrıca 2017'nin ikinci yarısındaki enflasyon Temmuz 2017'deki yüzde 4'lük zam oranını aşarsa, enflasyon farkı verileceği karara bağlandı. 2017'nin ikinci 6 aylık döneminde Tüketici Fiyat Endeksi yüzde 5.69 çıktığı için, memur emeklilerine yüzde 1.69'luk enflasyon farkı oluştu. Memur emeklilerinin böylece yüzde 4'lük Ocak zammı, enflasyon farkıyla yüzde 5.69'a ulaştı.SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin çıplak maaşlarına oluşan enflasyon zammı ekleniyor. Örneğin; 6 aylık enflasyona göre Ocak zammı yüzde 5.69 çıktı. Emeklilerin bu ay maaşları yüzde 5.69 artış eklenerek ödenecek. 2 bin lira olan net maaş, bu aydan itibaren 2 bin 113 lira 80 kuruş (2.000 x % 5.69) olarak yatırılacak.Tüm emeklilerin hesabına her ay çıplak maaşlarının yanı sıra ek ödeme de yatırılıyor. Bu, maaşın yüzde 4'ü (çok düşük maaşlılarda yüzde 5) oranında oluyor. Bu ödeme yeni değil, geçtiğimiz aylarda da veriliyordu. Bankaya her ay yatırılan paranın içinde çıplak maaşın yanı sıra bu ek ödeme de bulunuyor. Maaş arttığında ek ödeme de artıyor. Örneğin; 2 bin lira çıplak maaşı olan, aylık 80 lira (2.000 x % 4) da ek ödeme alıyordu. Emeklinin hesabına 2 bin 80 lira (maaş + ek ödeme) yatıyordu. 2 bin liralık maaş bu ay yüzde 5.69 zamla 2 bin 113 lira 80 kuruşa çıktı. Ek ödeme artık bu yeni maaş üzerinden hesaplandığından 84,55 liraya (2.113,80 x % 4) yükseldi. Emeklinin eline bu aydan itibaren 2 bin 198 lira 35 lira (2.118,80 + 84,55) geçecek.