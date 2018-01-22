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Emekliye 1.4 milyar lira daha ödenecek

Kamuda 30 yıldan fazla hizmeti olan emeklilere ek ikramiye için 1.4 milyar liralık daha ödeme var. 217 bin kişi bu hafta başvurursa ödemeye hak kazanacak. Geçen yıl başvurup ek ikramiye alanlara da varsa kalan ödemeleri Mart’tan itibaren yapılacak

Emekliye 1.4 milyar lira daha ödenecek
Yaklaşık 450 bin memur emeklisini ilgilendiren ek ikramiye için başvuru süresinde son haftaya girilirken, ikinci taksit ödemeleri için de kollar sıvandı. Henüz parasını almayan 217 bin kişi bu hafta başvurursa ek ikramiyeden yararlanabilecek. Geçen yıl başvurup ek ikramiye alanlara da varsa kalan ödemeleri Mart'tan itibaren yapılacak. Geçen yılın başında yasalaşan torba kanun kapsamında, 7 Ocak 2015'ten önce emekli aylığı bağlananlara 30 yıldan fazla olan hizmetlerine karşılık ikramiye ödenmesi imkanı tanınmıştı. Toplamda 450 bine yakın memur emeklisini ilgilendiren düzenleme kapsamında, toplam 2.5 milyar lira ödeme yapılacağı duyurulmuştu. Emeklilere düzenlemenin yürürlüğe girdiği 27 Ocak 2017'yi takip eden 1 yıl içinde başvurmaları şartı getirilmiş; ikramiyenin 7 bin 500 liraya kadar olan kısmının başvuru tarihinden itibaren 3 ay içinde, varsa kalan kısmının ise ilk ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak kanuni faiziyle takip eden yılın aynı ayı içinde verileceği karara bağlanmıştı. Emeklilere ilk ödemeler Mart 2017'de başladı.
 

FAİZ DE VERİLECEK


Bugüne kadar 233 bin emekli ya da hak sahibine toplam 1 milyar 88 milyon lira ödendi. Henüz parasını almamış 217 bin emekli kaldı. Bu emeklilerin, vefat etmişse de yakınlarının hak kaybına uğramamak için bu hafta başvurularını yapması gerekiyor. Bu kişiler başvurursa, 3 ay içinde ödemelerini alacak. Geçen yıl başvurup ek ikramiye alanlara da varsa kalan ödemeleri, Mart'tan itibaren yapılacak. Geçen yıl hangi tarihte ek ikramiyelerini almışlarsa, bu yılın aynı döneminde ödemeleri 1 yıllık faiziyle birlikte yapılacak. Yeni başvuracaklara ve alacağı kalanlara toplam 1 milyar 412 milyon lira daha dağıtılacak.
 

BAYRAM İKRAMİYESİ MASADA


 Memurlara ve emeklilere dini bayramlarda ikramiye verilmesi yeniden gündeme taşınıyor. Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında gerçekleştirilen toplu sözleşme görüşmelerinde ele alınan ancak karara bağlanmayan konular Kamu Personel Danışma Kurulu gündemine geliyor. Mart'ta yapılacak toplantıda, memurlara ve emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında ikramiye verilmesi taleplerinin de ele alınması bekleniyor. Memur-Sen, toplu sözleşmede, ikramiyenin bin 915 lira olmasını istemişti..


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