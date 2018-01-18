Emekliye 241 lira zam



KİM, NE ALACAK?

Adem Özdoğan

Yaklaşık 12 milyon emeklinin Ocak ayı zam oranının belli olmasının ardından yeni maaşların ödenmesine dün başlandı. SSK emeklileri, yüzde 5.69 artırılmış maaşlarını tahsis numarasının son rakamına göre belirlenmiş tarihlerde ceplerine koyuyor. İlk olarak tahsis numarasının son rakamı 9 olanlar zamlı ödemelerini aldı. Bugün son rakamı 7 olanlara, yarın da 5 olanlara zamlı maaşları ödenecek. Bağ- Kur emeklilerine zamlı maaş ödemeleri 1 hafta sonra, 25 Ocak'ta başlayacak.Yüzde 5.69 zamla; bin lira olan net maaş bin 56 lira 90 kuruşa, bin 500 liralık maaş bin 585 lira 35 kuruşa, 2 bin lira olan net maaş 2 bin 113 lira 80 kuruşa, 2 bin 500 lira olan maaş 2 bin 642 lira 25 kuruşa, 3 bin lira olan maaş da 3 bin 170 lira 70 kuruşa yükseldi. Aralık ayında en yüksek SSK ve Bağ- Kur emeklisi aylığı 4 bin 240 lira seviyesindeydi. Bu maaş da 241 lira 26 kuruş artışla 4 bin 481 lira 26 kuruşa ulaştı. Bağ- Kur esnaf emeklilerinde taban maaş bin 330 liradan bin 405 liraya yükseldi. Taban maaşlar 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda bin 485 lira 13 kuruştan bin 569 lira 63 kuruşa, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 885 lira 24 kuruştan 935 lira 60 kuruşa çıkartıldı..