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Emekliye 355 lira intibak

2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara intibak için Anayasa Mahkemesi, Meclis’i adres gösterdi. 355 liraya varan intibak zammı, yasa çıkarılarak yapılabilecek

Emekliye 355 lira intibak
Milyonlarca emeklinin intibak umudu sürüyor. Anayasa Mahkemesi, 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara intibak için adres olarak Meclis'i gösterdi. Emekliler, merakla bekleyişe geçti. Emeklilere intibak, yasa çıkarılarak hayata geçebilecek. 2000 yılından önce emekli olan yaklaşık 2 milyon kişiye yönelik yapılan intibak düzenlemesi, 2000'den sonra emekli olanları da umutlandırmıştı. Öncelikle ombusmana taşınan ve haklı bulunan intibak talebi, önce idare mahkemelerine, ardından da Yargıtay'a taşınmış ancak yargı vizesi alamamıştı. Son adres ise Anayasa Mahkemesi olmuştu. Anayasa Mahkemesi, 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara intibak için kararını verdi.
 

YARGI YOLU KAPANDI


Mahkeme, "Anayasa'nın 148'inci maddesinin dördüncü fıkrasında, kanun yolunda gözetilmesi gereken hususlara ilişkin şikayetlerin, bireysel başvuruda incelenemeyeceği belirtilmiştir" diyerek intibak başvurusunu kabul etmedi. Anayasa Mahkemesi'nin bu kararının ardından gözler Meclis'e çevrildi. 2000 yılı ve sonrasında emekli olan yaklaşık 5 milyon kişiye intibak, yasal düzenleme yapılarak hayata geçirilebilecek. Düzenleme yapılırsa, milyonlarca emeklinin maaşı yeniden hesaplanacak. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar, önceki intibakta olduğu gibi 355 liraya varan zamlardan yararlanabilecek.


5 MİLYON KİŞİYİ İLGİLENDİRİYOR


 İlk intibaktan yaklaşık 2 milyon SSK'lı yararlandı. Maaşlarda 50 ile 355 lira arasında artış yaşandı.  Yeni intibak hayata geçerse, yaklaşık 5 milyon kişinin yararlanacağı belirtiliyor.  Zam oranının da ilk intibaktaki gibi 355 liraya varan tutarda olması bekleniyor..


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