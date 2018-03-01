Emekliye 48 ay vadeli kredi

NASIL ALINACAK?

ÖZEL İMKANLAR

Adem Özdoğan

Prim borcunu ödeyemediği ya da borçlanma yapacak parası olmadığı için emekli olamayan esnaf ve çiftçilere kredi imkanı bugün başladı. Ziraat Bankası Nakit ve Ürün Yönetimi Grup Başkanı Turgut Gülcihan, Bağ- Kur kapsamında hizmeti olan ve bu hizmetler dikkate alındığında borcunu ödemesi durumunda yaşlılık aylığı bağlanacak esnaf ve çiftçilerin birikmiş sigorta prim borçlarını ödeyebilmeleri için sunacakları krediye başvuruların bugün başlayacağını söyledi. Kredilendirme kapsamına birikmiş sigorta prim borcu, genel sağlık sigortası borcu, durdurulan sürelerin ihyası, doğum ve askerlik kapsamındaki hizmet borçlanmalarının dahil edildiğini bildiren Gülcihan, kredinin 48 aya varan vade ve aylık yüzde 1.28 faiz oranı ile sunulacağını, herhangi bir komisyon tahsil edilmeyeceğini, geri ödemenin bağlanacak emekli maaşı ile yapılacağını söyledi. Kredi limitinin kesinleşmiş sigorta prim borcu tutarı kadar olacağını ifade eden Gülcihan, ayrıca kullandırılacak krediye ilişkin taksit tutarını bağlanacak maaş tutarının yüzde 90'ına kadar çıkabilme imkanı sunacaklarını belirtti. Gülcihan, krediden faydalanmak isteyenlerin yapacaklarını şöyle sıraladı:"Vatandaşlar, öncelikle SGK il/merkez müdürlüklerine başvurmalı. Kredi kullandırımı uygun bulunan vatandaşlar, bankamızca düzenlenen yazı ile birlikte SGK il/merkez müdürlüklerine yaşlılık aylığı bağlanması için talepte bulunacak. Vatandaşa SGK il/ merkez müdürlüklerince verilen belge, başvuru yapılan şubeye ibraz edildiğinde sigortalının vadesiz hesabında bekleyen tutar, kuruma aktarılacaktır."Ziraat Bankası'nın 12 milyon emeklinin yaklaşık 5 milyonunun maaş ödemesine aracılık ettiğini, emekli müşterilerine özel uygulamaları bulunduğunu anlatan Gülcihan, şunları kaydetti: "Emekli müşterilerimize promosyon ödemesi sunmaktayız. Maaşlarını tek seferde Ziraat Bankası ATM'lerinden çekebilmekte, hesap işletim ücreti ödememektedirler. Bankamız, emeklilere özel tasarlanan bireysel kredi ve ürünlerini şube ve alternatif dağıtım kanallarından kesintisiz sunmakta. Maaşını Ziraat Bankası'ndan alan emekliler için farklı sektörden çok sayıda kuruluştan özel indirim sunuluyor.".