Emekliye avans formülü

FAİZ UYGULANMAYACAK



​BAĞ-KUR'LUNUN MAAŞI YARIN HESAPTA

Adem Özdoğan

Nakit sıkıntısı çeken emekliler için avans formülü gündemde. Emekli aylığının bağlanmasını bekleyenlere sağlanan avans imkanının benzerinin emekliler için de hayata geçirilmesi bekleniyor. Beklenti gerçekleşirse, emekliler 3 maaş tutarında avans kullanabilecek. Geri ödemeyi de taksitler halinde faizsiz olarak yapacak. Emekli maaşının bağlanmasını bekleyenlere yönelik avans uygulamasında, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) net asgari ücretin 3 katına kadar ödeme yapıyor. Avansın bağlanacak gelir ve aylıkların birikmiş tutarından fazla olan bölümü, daha sonra gelir ve aylıklardan 1/4 (yüzde 25) oranında kesilerek mahsup ediliyor. Emeklilik başvurusu yapan kişiye avans ödemesi yapılması için aylığın 90 gün içinde bağlanamamış olması ve yazılı başvuru yapılması gerekiyor.Şimdi bu uygulamanın mevcut emekliler için de hayata geçirilmesi gündemde. Emekliler, bu imkanı dört gözle bekliyor. Sistem hayata geçerse; emekliler nakit sıkıntısı yaşadıklarında SGK'ya yazılı başvuru yaparak maaşının 3 katına kadar avans isteyebilecek. Örneğin; maaşı 2 bin lira olan bir emekli, 6 bin lira alabilecek. Bu para daha sonra emeklinin maaşından 12, 24 ya da 36 taksitle kesilecek. Avanstan faiz alınmayacak. Emekliler, çektikleri avansı taksitlerle geri ödeyecek. Halen bankadan nakit ihtiyacı için kredi kullanan emekli, hem faiz hem de masrafla karşılaşıyor.Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş ödemeleri başlıyor. Emekliler, yüzde 5.69 artışın yansıtıldığı maaşlarını yarından itibaren hesaplarında görecek. Tahsis numarasının son rakamı 9, 7 ve 5 olanlara zamlı maaş ödemeleri yarın yapılacak. Bağ-Kur emeklilerinin maaş ödemelerinde son gün 28 Ocak. Ancak bu tarih pazar gününe denk geldiğinden, Bağ-Kur emeklilerine ödemeler ayın 29'unda tamamlanacak. SSK emeklileri ise zamlı maaşlarını ayın 17'sinde almaya başlamıştı. Ödemeler tahsis numarasının son rakamına göre sürüyor. SSK emeklilerine zamlı maaş ödemeleri 26 Ocak'ta tamamlanacak..