Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Ne zaman ödenecek?

30 Nisan'daki Bakanlar Kurulu sonrası Binali Yıldırım basın mensuplarının karşısına geçerek emekliliere Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesi 1000'er lira ikramiye verileceğini duyurdu. Bu flaş gelişme emeklilerde büyük bir sevinç yaşattı. Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala, 12 milyon emekli ikramiyelerin ne zaman yatırılacağını merak edip araştırmaya başladı.

EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Emekliye bayram ikramiyesinin ne zaman verileceği hakkında henüz net bir tarih yok. Önümüzdeki günlerde tarihin netleşmesi bekleniyor.

BAKAN'DAN AÇIKLAMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, bayram ikramiyesinin emeklilerin en temel beklentisi olduğuna dikkati çekerek, "Allah nasip etti, inşallah haziran ayının ilk haftasında ödemelerimizi gerçekleştireceğiz. Bunlarla ilgili tam tarihleri de açıklayacağız. Emeklilerimize hem Ramazan Bayramı'nda hem de Kurban Bayramı'nda biner lira ikramiyeyle ilgili çok güçlü bir adımı atacağız. Birileri diyor ki 'biz dedik de oldu.' Öyle bir şey yok. Üç dört aydır masamızdaydı, gündemimizdeydi." dedi.