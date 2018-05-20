Emekliye bu yaz üç farklı kazanç

Emekliler bu yazı rahat geçirecek. Bayram ikramiyesi müjdesi sayesinde, bu yaz her ay önemli bir kazanç elde edecek. Haziran'da bin lira ikramiye ödenecek, Temmuz'da maaşlar zamlanacak, Ağustos'ta da yine bin lira ikramiye olacak. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri, dini bayram ikramiyesi ile her yıl Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde biner lira ödeme alacak. İkramiye müjdesinin yer aldığı torba tasarının önümüzdeki hafta yasalaştırılması planlanıyor. Tasarının hızla yasalaşmasıyla, emekliler ilk ilkramiyelerine Haziran'da kavuşacak. Ramazan Bayramı öncesinde ödemeler yapılacak. Ödemenin ay başında yapılması düşününülüyor. Arife günü 14 Haziran'a denk geliyor. Bu tarihe kadar ikramiye emeklilerin cebine girecek.

ÇİFTE ARTIŞ VAR

Temmuz ayında da tüm emeklilere zam var. SSK, Bağ- Kur emeklilerinin maaşına ilk 6 aylık Tüketici Fiyat Endeksi oranında artış, memur emeklilerine de yüzde 3.5 zam + enflasyon farkı yansıtılacak. Ayrıca maaşlarla birlikte ek ödemeler de artacak. Her ay maaşın yüzde 4'ü-5'i oranında ödenen ek ödeme, yeni aylık üzerinden hesaplanacağından yükselecek. Ağustos ayında da Kurban Bayramı kutlanacak. Bu bayram öncesinde de emeklilere bin lira ikramiye ödenecek. Kurban Bayramı arife günü 20 Ağustos Pazartesi gününe denk geliyor. Ayın 18-19'u da hafta sonu tatili. Bu nedenle Ağustos'taki bayram ikramiyesinin de 17 Ağustos günü akşamına kadar verilmesi bekleniyor. İkramiyelerin kesin ödenme tarihleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılacak açıklamayla duyurulacak.

TATiL FIRSATI

Emekliye verilecek ikramiye, turizmcinin de yüzünü güldürdü. Emeklilerden bazıları tatil planı yapmaya başladı. Yerli turistin en çok tercih ettiği Ege Bölgesi'ndeki otelleri aramaya başlayan emekliler, Yalova, Mersin ve Balıkesir'in sahil hattında da günlük kiralık evleri de araştırıyor. Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği Başkanı Mehmet İşler, "Emekliler şu anda fiyat alma aşamasındalar. 250 bin emeklinin tatil yapacağını düşünüyoruz" dedi..