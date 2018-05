Emekliye büyük kazanç

SANDIKLARI DA KAPSAYACAK

81 MİLYON SEVİNDİ

Yılda 2 bayram ikramiyesi, milyonların yüzünü güldürdü. Emeklilerin ikramiye hayali gerçek oldu. İkramiyede ilk bin liralık ödeme ay başında verilecek, yılın ikinci ödemesi ise Ağustos'ta yapılacak. Kalıcı düzenleme olarak hayata geçirilen ikramiyenin tutarında her yıl artış yapılabilecek. İşte A'dan Z'ye ikramiye ile ilgili bilinmesi gerekenler:12.3 milyon kişi bayram ikramiyesi kapsamında. SGK'dan aylık alan SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri, şehit yakını ve gaziler, vazife ve harp malullüğü aylığı alan er-erbaşlar, geçici köy korucuları, şeref aylığı sahipleri, şampiyon sporcular, Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri, terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ile bunlardan hayatını kaybedenlerin hak sahipleri ikramiyeden yararlanacak.İkramiyeden sadece mevcut emekliler değil, yeni emekliler de yararlanacak. Bu kişiler emeklilik tarihlerini izleyen dönemlerde verilecek ikramiyeleri alacak. İkramiye için ödemenin yapılacağı tarihte gelir ve aylık alıyor olmak gerekir.Ramazan ve Kurban bayramları öncesi biner lira ödenecek. Emekliler ve maluller biner lirayı alacak. Dul ve yetim aylığı alanlara ölüm aylığı oranında ikramiye ödenecek. Geçirdiği iş kazası nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri alan kişilerin ikramiyesi de iş göremezlik oranına göre hesaplanacak. Hem kocasından hem babasından veya annesinden aylık alan kişilere de ölüm aylığı oranı yüksek olan dosya baz alınarak ödeme yapılacak.İkramiyede kesinti ve haciz yapılamayacak.İlk ödeme Haziran başında yapılacak. SGK, ödeme tarihlerini önceden duyurup, hesaplara yatıracak.Bu yıldan başlayarak her yıl verilecek.İkramiye tutarı yasa kapsamında bin lira olarak belirlendi. Ancak tutar her yıl artırılabilecek.Sandıklardan emekli olan vatandaşlar da biner lira ikramiye alabilecek. Yapılacak düzenlemeden 150 bin sandık emeklisi yararlanacak. Paket kapsamında emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında biner lira ikramiye veriliyor. Ancak bu, halen faaliyetini sürdüren 17 özel emekli sandığı kapsamıyordu. 10'u banka, 6'sı sigorta şirketi, 1'i de Türkiye Odalar, Borsalar Birliği mensuplarına ait sandık emeklilerinin de ikramiyeden yararlanması planlanıyor. Bu düzenleme önerge verilerek gerçekleştirilecek.Emekliden öğrenciye, konut sahibinden girişimciye, esnaftan çiftçiye, trafik cezasıvergi- prim gibi kamuya borcu olan kesimden iş dünyasına kadar 81 milyonu kapsayan dev paket yüzleri güldürdü. Vatandaşın cebini rahatlatan paket, kısa süre içerisinde hayata geçecek.