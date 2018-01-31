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Emekliye çifte ödeme

Tüm emeklilerin her ay hesabında hem net maaşı hem de ek ödemeb ulunuyor. Ek ödeme net maaşın yüzde 4’ü ya da 5’i oranında oluyor. Ancak pek çok emekli durumu bilmediği için kafa karışıklığı yaşıyor. Ocak’ta maaşlar arttığı için ek ödemeler de yükseldi

Emekliye çifte ödeme
Hem SSK hem Bağ-Kur hem de memur emeklileri her ay çifte ödeme alıyor. Hesaplara hem net maaş hem de ek ödeme yatırılıyor. Vergi iadesi sisteminin yerini alan ek ödemenin tutarı, maaşa göre belirleniyor. Ek ödeme, düşük maaşlı emeklilerde maaşın yüzde 5'i, diğerlerinde yüzde 4'ü oranında oluyor. Hesaplanan tutar net maaşa eklenerek her ay ödeniyor. Ek ödeme maaş üzerinden belirlendiğinden, net aylık yükseldikçe ek ödeme de artıyor. Ocak'ta tüm emekliler zam aldı. Ek ödeme de zamlanan maaş üzerinden hesaplandığından Ocak ayında yükseldi. Ancak emeklilerin pek çoğu bu durumu bilmediği için kafa karışıklığı yaşıyor. Bunu öğrenmek ise çok kolay. e-Devlet'te Sosyal Güvenlik Kurumu bölümündeki 'emekli aylığı bilgisi'ne girildiğinde aylık tutarı ve ek ödeme ayrı ayrı gösteriliyor. Emekliler, net maaşını ve ek ödeme tutarını kolayca görebiliyor.

Bir örnek vermek gerekirse;

-Aralık'ta net maaşı 3 bin lira olan emekli, 120 lira da ek ödeme alıyordu. Emeklinin hesabına 3 bin 120 lira yatırılıyordu.
- Ocak zammıyla emeklinin net maaşı 3 bin 170 lira 70 kuruşa yükseldi.
- 3 bin 170 lira 70 kuruş üzerinden yüzde 4 ek ödeme hesaplandı. Bu da 126,83 lira oldu.
- Emeklinin eline Ocak'ta net maaş ve ek ödeme olarak 3 bin 297 lira 53 kuruş geçti..


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